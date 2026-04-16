“봄빛 따라 남산길 걸어요”… 용산, 도장 찍기 여행

‘워크온’ 앱 활용해 새달 챌린지

남산도서관 등 10개 지점 방문

이미지 확대 서울 용산구 주민들이 지난달 이태원동 남산공원에서 걷기 활동에 참여하고 있다.

용산구 제공

2026-04-16 21면

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서울 용산구가 봄을 맞아 남산공원 일대에서 걷기 챌린지를 운영한다.용산구는 신체활동 증진과 걷기 실천을 위해 ‘봄빛따라 남산길 걸어봄’이라고 이름 붙인 도장 찍기 챌린지를 다음 달 1일부터 31일까지 진행한다고 15일 밝혔다.이번 챌린지는 남산공원 일대에서 구민과 지역 직장인을 대상으로 한다. 참가자는 모바일 앱 ‘워크온’을 활용해 도장 찍기 여행을 하면 된다. 남산도서관, 와룡묘, 잠두봉 전망대, 한양도성 전망대, 남산서울타워, 필동쉼터, 남산웨딩홀 앞 쉼터, 야외식물원 쉼터, 사색의 공간 입구, 국립극장 등 지정된 10개 지점을 방문하면 도장을 획득할 수 있다.‘워크온’ 앱을 설치한 뒤 ‘남산공원 스탬프투어 걷기 챌린지’를 선택하고 참여하기를 누르면 된다. 스마트폰 위치정보를 활성화하면 해당 장소 방문 때 자동 적립된다. 5개 이상 모으면 응모할 수 있다. 목표를 달성한 참가자 중 150명을 추첨해 1만원 상당 모바일 쿠폰을 제공할 예정이다.구는 스마트 기술을 활용해 일상에서 건강을 챙길 수 있도록 돕고 있다. 모바일 앱 ‘채움건강’을 활용해 건강 상태를 관찰하고, 보건소 전문가의 맞춤형 건강상담을 받을 수 있다. 박희영 구청장은 “구민과 직장인들이 일상에서 자연스럽게 걷기 활동을 실천하고 건강을 관리하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 생활 속 신체활동을 장려하는 다양한 프로그램을 지속해 확대해 나가겠다”고 밝혔다.서유미 기자