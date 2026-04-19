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강동 아이들은 좋겠네, 숲이 친구라서

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-04-19 23:39
입력 2026-04-19 23:39

명일·둔촌동에 유아숲체험원 개장

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서울 강동구 둔촌동 일자산 종달새 유아숲체험원에서 지난해 5월 아이들이 체험 활동을 하며 즐거워하고 있다. 강동구 제공
서울 강동구 둔촌동 일자산 종달새 유아숲체험원에서 지난해 5월 아이들이 체험 활동을 하며 즐거워하고 있다.
강동구 제공


서울 강동구는 숲속에서 아이들이 체험형 놀이시설을 이용할 수 있는 ‘유아숲체험원’ 2곳을 개장했다고 19일 밝혔다.

명일동 명일근린공원 내 ‘앨리스 유아숲체험원’(상일동 산26-2)은 노후 놀이시설을 철거하고 대형그물놀이대, 경사오르기 등 아이들이 좋아하는 체험형 놀이시설을 새로 설치했다. 둔촌동 일자산근린공원에 ‘오목눈이 유아숲체험원’(둔촌동 산125 일자산제2체육관 뒤편)도 문을 열었다.

유아숲체험원은 자연과 교감하며 환경 감수성을 키울 수 있는 산림교육시설이다. 구는 이번에 문을 연 2곳 외에 일자산 종달새 유아숲체험원(둔촌동 산102-4), 동명공원 밤송이 유아숲체험원(고덕동 215) 등 총 4곳의 유아숲체험원을 운영 중이다. ﻿평일에는 올해 초 모집한 정기 이용기관이 오전·오후로 나눠 매주 체험원을 방문한다.﻿주말에는 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

이수희 구청장은 “아이들이 유아숲체험원에서 자연의 소중함을 느끼며 건강하게 성장할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
2026-04-20 20면
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