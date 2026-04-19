강동 아이들은 좋겠네, 숲이 친구라서

명일·둔촌동에 유아숲체험원 개장

이미지 확대 서울 강동구 둔촌동 일자산 종달새 유아숲체험원에서 지난해 5월 아이들이 체험 활동을 하며 즐거워하고 있다.

강동구 제공

2026-04-20 20면

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서울 강동구는 숲속에서 아이들이 체험형 놀이시설을 이용할 수 있는 ‘유아숲체험원’ 2곳을 개장했다고 19일 밝혔다.명일동 명일근린공원 내 ‘앨리스 유아숲체험원’(상일동 산26-2)은 노후 놀이시설을 철거하고 대형그물놀이대, 경사오르기 등 아이들이 좋아하는 체험형 놀이시설을 새로 설치했다. 둔촌동 일자산근린공원에 ‘오목눈이 유아숲체험원’(둔촌동 산125 일자산제2체육관 뒤편)도 문을 열었다.유아숲체험원은 자연과 교감하며 환경 감수성을 키울 수 있는 산림교육시설이다. 구는 이번에 문을 연 2곳 외에 일자산 종달새 유아숲체험원(둔촌동 산102-4), 동명공원 밤송이 유아숲체험원(고덕동 215) 등 총 4곳의 유아숲체험원을 운영 중이다. ﻿평일에는 올해 초 모집한 정기 이용기관이 오전·오후로 나눠 매주 체험원을 방문한다.﻿주말에는 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.이수희 구청장은 “아이들이 유아숲체험원에서 자연의 소중함을 느끼며 건강하게 성장할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자