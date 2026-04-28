송파 롯데홀에 ‘뽀통령’ 보러 와요

새달 ‘…신비한 여행’ 공연 초대

이미지 확대 서울 송파구 어린이 뮤지컬 ‘뽀로로 신비한 여행’ 포스터

2026-04-29 21면

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서울 송파구는 가정의달 5월을 맞아 롯데콘서홀에서 어린이 뮤지컬 ‘뽀로로 신비한 여행’ 공연을 개최한다고 28일 밝혔다. 이 공연은 송파문화재단 주관으로 어린이 등 가족 단위 구민에게 문화 향유의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.음악과 춤이 어우러지는 ‘뽀로로 신비한 여행’은 뽀로로와 친구들이 일상을 벗어나 겪는 도전과 우정을 담았다. 뽀로로와 캐릭터들이 무대 위에만 머물지 않고 객석 가까이 다가가 아이들과 직접 눈을 맞추고 소통하는 ‘객석 플레이’로 보다 즐거운 경험을 제공할 예정이다.송파구민을 대상으로 전석 무료로 진행되는 이 공연은 30일 오전 11시부터 ‘네이버 예약’으로 선착순 접수한다.송파문화재단 관계자는 “이 공연을 통해 어린이들이 꿈과 상상력을 키우고 가족과 함께 소중한 추억을 쌓길 바란다”며 ”앞으로도 어린이들이 일상에서 문화예술을 쉽게 접할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 기획하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자