메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

온 가족이 함께 즐기는 구로 어린이날 축제

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-05-05 00:14
입력 2026-05-05 00:14

동아리 공연부터 백일장 등 열어
서울형 키즈카페 특별행사도 마련

서울 구로구가 어린이날을 맞이해 지난 2일 고척근린공원에서 가족이 함께 즐길 수 있는 행사를 열었다.

장인홍 구로구청장은 어린이날 행사 개회식에서 “아이들과 가족이 함께 즐기며 잊을 수 없는 추억을 만들길 바란다”며 “앞으로도 아이들이 행복하게 성장할 수 있는 환경 조성을 위해 다양한 프로그램을 이어가겠다”고 밝혔다. 축제에는 어린이와 가족 등 900여명이 참여했다.

행사는 밴드·댄스 동아리 공연을 시작으로 모범 어린이 표창과 백일장, 그림 그리기 공모전 시상식 등이 이어졌다. 이어 아동권리헌장을 낭독하고 마술쇼 등 다채로운 공연도 펼쳐졌다. 행사장 곳곳에서는 에어바운스, 전통놀이 체험, 가족 참여 게임 등 놀이마당이 운영됐다. 체험 부스와 먹거리 마당에는 어린이와 가족 단위 방문객들이 몰렸다.

또 구로구 서울형 키즈카페는 어린이날 테마형 맞춤 프로그램을 연다. 개봉1동점은 5일 만족도 조사에 참여한 방문 아동에게 풍선과 문신 스티커를 증정한다. 6일과 7일에는 쿠키 꾸미기 체험을 무료로 운영한다. 신도림동점은 활동량이 많은 3~6세 아동을 위해 ‘신나는 도림월드’를 연다.

서유미 기자
세줄 요약
  • 고척근린공원서 어린이날 가족 축제 개최
  • 900여 명 참여, 공연·시상식·체험 운영
  • 서울형 키즈카페도 테마형 프로그램 진행
2026-05-05 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기