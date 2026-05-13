메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

북촌 장인에게 배우는 전통 공예

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-05-13 00:47
입력 2026-05-13 00:47

종로구 46개 체험 프로그램 진행

이미지 확대
서울 종로구 북촌전통공예체험관에서 지난달 관광객들이 천연 염색을 체험하고 있다. 종로구 제공
서울 종로구 북촌전통공예체험관에서 지난달 관광객들이 천연 염색을 체험하고 있다.
종로구 제공


서울 종로구는 북촌전통공예체험관에서 5월부터 16개 공방의 장인이 참여하는 46개 전통공예 체험 프로그램을 운영한다고 12일 밝혔다.

북촌전통공예체험관은 지난해에만 6만 7000명이 찾았다. 이곳은 북촌 한옥에서 장인들의 시연을 보고 직접 작품을 만들 수 있어 인기를 끌었다. 특히 올해는 갓 모양 키링 제작, 직물을 짜는 기계나 도자기 수리 체험 등 심도 있는 공예 프로그램도 새롭게 추가했다.

화요일은 조각보 팔찌와 호패 만들기, 수요일은 단청문 컵받침이나 자개 소품 만들기, 목요일은 전기물레 체험, 토요일은 가락지 매듭팔찌 만들기, 일요일은 한지 소품 만들기 등 요일별로 다양한 전통공예를 체험할 수 있다. 체험관은 설과 추석 당일을 제외하고 연중 운영한다. 서울시 공공서비스예약에서 선착순으로 예약을 진행하며, 체험 비용은 현장 결제한다.
이상욱 서울시의원, 급식관리지원센터 영양사 처우 개선 공로 ‘감사패’ 수상
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이상욱 서울시의원, 급식관리지원센터 영양사 처우 개선 공로 ‘감사패’ 수상

종로구 관계자는 ﻿“직접 만들고 체험하는 과정을 통해 전통공예를 보다 친근하게 느낄 수 있길 바란다”고 밝혔다.

김주연 기자
2026-05-13 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기