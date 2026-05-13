북촌 장인에게 배우는 전통 공예

종로구 46개 체험 프로그램 진행

이미지 확대 서울 종로구 북촌전통공예체험관에서 지난달 관광객들이 천연 염색을 체험하고 있다.

종로구 제공

2026-05-13 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 종로구는 북촌전통공예체험관에서 5월부터 16개 공방의 장인이 참여하는 46개 전통공예 체험 프로그램을 운영한다고 12일 밝혔다.북촌전통공예체험관은 지난해에만 6만 7000명이 찾았다. 이곳은 북촌 한옥에서 장인들의 시연을 보고 직접 작품을 만들 수 있어 인기를 끌었다. 특히 올해는 갓 모양 키링 제작, 직물을 짜는 기계나 도자기 수리 체험 등 심도 있는 공예 프로그램도 새롭게 추가했다.화요일은 조각보 팔찌와 호패 만들기, 수요일은 단청문 컵받침이나 자개 소품 만들기, 목요일은 전기물레 체험, 토요일은 가락지 매듭팔찌 만들기, 일요일은 한지 소품 만들기 등 요일별로 다양한 전통공예를 체험할 수 있다. 체험관은 설과 추석 당일을 제외하고 연중 운영한다. 서울시 공공서비스예약에서 선착순으로 예약을 진행하며, 체험 비용은 현장 결제한다.종로구 관계자는 ﻿“직접 만들고 체험하는 과정을 통해 전통공예를 보다 친근하게 느낄 수 있길 바란다”고 밝혔다.김주연 기자