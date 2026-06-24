메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

성내천 물놀이장 개장… 신나는 동심

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-06-24 23:51
입력 2026-06-24 23:51
이미지 확대
성내천 물놀이장 개장… 신나는 동심
성내천 물놀이장 개장… 신나는 동심 이른 더위가 찾아온 24일 개장 첫날 서울 송파구 성내천 물놀이장을 찾은 어린이들이 물장구를 치며 활짝 웃고 있다. 송파구는 여름철 도심 피서지인 물놀이장에 그늘막 등 편의시설을 늘려 8월 31일까지 운영한다. 이용료는 무료다.
홍윤기 기자


이른 더위가 찾아온 24일 개장 첫날 서울 송파구 성내천 물놀이장을 찾은 어린이들이 물장구를 치며 활짝 웃고 있다. 송파구는 여름철 도심 피서지인 물놀이장에 그늘막 등 편의시설을 늘려 8월 31일까지 운영한다. 이용료는 무료다.

홍윤기 기자
2026-06-25 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기