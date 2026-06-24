서울Pn 서울區政 볼거리 즐길거리 성내천 물놀이장 개장… 신나는 동심 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/seoul_local/enjoy_seoul/2026/06/25/20260625019011 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-06-24 23:51 입력 2026-06-24 23:51 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 성내천 물놀이장 개장… 신나는 동심 이른 더위가 찾아온 24일 개장 첫날 서울 송파구 성내천 물놀이장을 찾은 어린이들이 물장구를 치며 활짝 웃고 있다. 송파구는 여름철 도심 피서지인 물놀이장에 그늘막 등 편의시설을 늘려 8월 31일까지 운영한다. 이용료는 무료다.홍윤기 기자 이른 더위가 찾아온 24일 개장 첫날 서울 송파구 성내천 물놀이장을 찾은 어린이들이 물장구를 치며 활짝 웃고 있다. 송파구는 여름철 도심 피서지인 물놀이장에 그늘막 등 편의시설을 늘려 8월 31일까지 운영한다. 이용료는 무료다. 홍윤기 기자 2026-06-25 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지