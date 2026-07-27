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영등포 구민이 원하면, 작은 음악회가 찾아갑니다

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김동현 기자
김동현 기자
수정 2026-07-27 00:41
입력 2026-07-27 00:41

공원·아파트·복지시설 맞춤공연
조유진 청장 “일상서 문화 향유”

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조유진 서울 영등포구청장 영등포구 제공
조유진 서울 영등포구청장
영등포구 제공


서울 영등포구는 ‘2026년 찾아가는 작은 음악회’ 개최 희망지를 8월 12일까지 모집한다고 26일 밝혔다. 작은 음악회는 전문 공연팀이 동네 곳곳을 찾아가 거리예술, 클래식 연주 등 다양한 공연을 선보이는 프로그램이다.

모집 대상은 영등포구 관내 근린공원, 아파트 단지, 교육·복지시설, 지역축제장 등 공익적 목적을 가진 장소이다. 원활한 진행을 위해 △관람료 무료 △구민 우선 관람 △출연자 차량 주차 및 대기 공간 확보 조건을 충족해야 한다.

50석 이상 실외 공간에서는 서커스, 마술, 마임 등 거리예술가 공연이 가능하다. 50석 이내에서는 현악 4~5중주, 성악가 공연이 진행된다. 구는 장소와 관객 나이를 고려해 클래식, 영화·애니메이션 오리지널사운드트랙(OST), 대중가요 등으로 레퍼토리를 채울 예정이다. 참여를 희망하면 8월 12일까지 이메일(bungree76@ydp.go.kr)이나 팩스(02-2670-3594)로 제출하면 된다. 조유진 구청장은 “일상에서 문화를 즐기실 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하겠다”라고 말했다.

김동현 기자
2026-07-27 20면
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