영등포 구민이 원하면, 작은 음악회가 찾아갑니다

공원·아파트·복지시설 맞춤공연

조유진 청장 “일상서 문화 향유”

이미지 확대 조유진 서울 영등포구청장

영등포구 제공

2026-07-27 20면

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서울 영등포구는 ‘2026년 찾아가는 작은 음악회’ 개최 희망지를 8월 12일까지 모집한다고 26일 밝혔다. 작은 음악회는 전문 공연팀이 동네 곳곳을 찾아가 거리예술, 클래식 연주 등 다양한 공연을 선보이는 프로그램이다.모집 대상은 영등포구 관내 근린공원, 아파트 단지, 교육·복지시설, 지역축제장 등 공익적 목적을 가진 장소이다. 원활한 진행을 위해 △관람료 무료 △구민 우선 관람 △출연자 차량 주차 및 대기 공간 확보 조건을 충족해야 한다.50석 이상 실외 공간에서는 서커스, 마술, 마임 등 거리예술가 공연이 가능하다. 50석 이내에서는 현악 4~5중주, 성악가 공연이 진행된다. 구는 장소와 관객 나이를 고려해 클래식, 영화·애니메이션 오리지널사운드트랙(OST), 대중가요 등으로 레퍼토리를 채울 예정이다. 참여를 희망하면 8월 12일까지 이메일(bungree76@ydp.go.kr)이나 팩스(02-2670-3594)로 제출하면 된다. 조유진 구청장은 “일상에서 문화를 즐기실 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하겠다”라고 말했다.김동현 기자