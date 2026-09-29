관악 곳곳이 무대로… 깊어가는 가을 정취, 문화예술에 흠뻑

10월 관악은 축제 한마당

이미지 확대 박준희(가운데) 서울 관악구청장이 지난해 열린 ‘청림동·행운동 지역공감 어울림축제’에서 어린이와 함께 체험 프로그램에 참여하고 있다.

관악구 제공

세줄 요약 별빛내린천·구청 광장·샤로수길 문화무대화

거리예술·오케스트라·영화제·클럽데이 개최

주민 참여형 어울림축제로 지역 소통 확대

2026-09-29 19면

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서울 관악구는 문화의 달 10월을 맞아 별빛내린천, 구청 광장, 샤로수길 등 곳곳이 무대로 바뀌는 문화행사를 마련했다고 28일 밝혔다.우선 오는 30일과 다음 달 1일에는 오후 4시 30분부터 별빛내린천 봉림교 일대에서 특별공연 ‘떠 있는 거리’가 열린다. 와이어를 이용한 공중 이동형 거리예술 공연으로 하늘과 물, 우주 등 3가지를 주제로 펼쳐진다. 공연은 관악문화재단이 주최하며 예약 없이 누구나 무료로 관람할 수 있다.다음 달 2일 오후 1시 구청 광장에서는 서울대 개교 80주년을 기념한 예술 주간을 맞아 서울대 ‘브런치 클래식’ 오케스트라 공연이 열린다. 깊어지는 가을을 맞아 대학과 지역 사회가 문화로 소통하는 시간이 될 것으로 기대된다. 같은 날 오후 7시 관악산 신림계곡 물놀이장에서 풀 내음을 맡으며 영화 ‘모아나’를 볼 수 있는 ‘관악 밤하늘 영화제’도 진행된다.3일 오후 7시에는 도심형 음악 축제 ‘샤로수길 클럽데이’가 개최된다. 샤로수길 일대 라이브클럽과 문화공간을 연계해 다양한 장르의 공연을 선보일 예정이다. 티켓 한 장으로 5개 공연장을 자유롭게 관람하는 방식이다. 샤로수길에서 공연을 관람하며 활기 넘치는 청년 상권을 즐길 수 있다.관악문화재단 홈페이지와 놀티켓에서 프로그램 일정을 확인하고 예매할 수 있다. 관악구민이나 구 학생, 구에서 일하는 직장인에게는 20% 할인 혜택을 준다. 축제 기간 관악로14길 일대 60m 구간은 일반 차량이 통제된다. 다만 거주자 차량이나 배달 오토바이는 오갈 수 있다.주민이 직접 만들고 함께 즐기는 마을문화축제도 열린다. 같은 달 24일 청림동·행운동 일대에서는 ‘지역공감 어울림축제’가, 신사동 일대에서는 ‘신사어울림축제’를 통해 다채로운 프로그램을 선보인다. 구는 누구나 참여할 수 있는 축제로 지역문화 공동체에 활력을 더하고 주민 소통과 화합을 촉진할 계획이다.박준희 구청장은 “관악 곳곳에서 펼쳐지는 문화행사가 주민들에게 가을의 정취와 함께 잠시 쉬어가며 즐길 수 있는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 예술인과 서울대, 지역 상권 등 관악이 가진 강점을 문화와 연결해 주민들이 가까운 곳에서 문화를 즐기고 활력을 얻을 수 있는 관악을 만들어 가겠다”고 말했다.김주연 기자