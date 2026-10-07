조선왕실 납품하던 전통과 멋 잇는 종로 북촌공방축제

17일 서울공예박물관 공예마당

유찬종 청장 “장인에게 자긍심”

이미지 확대 유찬종 서울 종로구청장

2026-10-07 20면

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서울 종로구는 오는 17일 서울공예박물관 공예마당에서 ‘북촌공방축제’를 연다고 6일 밝혔다.북촌은 조선 왕실에 공예품을 납품하던 경공방이 밀집했던 지역이다. 구는 전통을 이어가기 위해 종로 경공방 산책, 칠월칠석 행사 등 특색을 살린 행사를 열고 있다. 공방축제는 북촌에서 전통 공예의 맥을 이어온 장인들과 시민들이 우리 공예의 멋과 가치를 함께 나누는 자리다.축제에서는 장인의 손길이 담긴 공예품을 감상하고 다양한 전통 공예를 직접 체험할 수 있다. 전통 공예에 관심 있는 누구나 무료로 입장 가능하다. 북촌전통공예체험관에서는 16개 공방 장인이 이끄는 46개 전통 공예 체험 프로그램이 운영 중이다. 칠보 키링과 손거울, 조각보 팔찌나 브로치, 젓가락 등을 만들 수 있다. 체험관은 설날과 추석 당일을 제외하고 연중 운영한다.유찬종 구청장은 “시민에게는 전통 공예의 아름다움을 느끼고, 장인에게는 자긍심을 더하는 시간이 되기를 바란다”고 밝혔다.김주연 기자