스크린 밖에서 영화와 재즈를 함께… 중구 ‘필동 무비콘서트’

남산 라비두스서 오후 5시 개최

영화 삽입곡 라이브 연주로 감상

2026-10-12 21면

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서울 중구는 한국 영화의 산실 충무로와 필동 골목길에서 영화와 음악을 함께 즐기는 ‘필동 무비콘서트＆충무로 문학영화제’를 개최한다고 11일 밝혔다. 올해로 세 번째인 이 행사는 필동 주민자치위원회 주관으로 주민들이 기획하고 완성한 문화 축제다. 이번에는 무비콘서트에 ‘문학’을 더했다.본 무대인 ‘필동 무비콘서트’는 충무로에서 남산으로 이어지는 길목에 있는 ‘라비두스’에서 오후 5시부터 열린다. 영화 ‘바람과 함께 사라지다’, ‘오만과 편견’ 등 소설을 원작으로 둔 영화들의 삽입곡을 ‘클레지아 앙상블’의 재즈 라이브 연주로 감상할 수 있다. 앞서 오후 2시 30분에는 아트스페이스노에서 한·중·일 대표 문학작품을 원작으로 한 영화를 상영하는 ‘충무로 문학영화제’가 진행된다. 한국 영화 ‘크리스마스 캐럴’을 상영하고 원작을 쓴 주원규 작가가 해설을 들려줄 예정이다.김길성 구청장은 ﻿“가족, 이웃과 함께 오셔서 재즈와 클래식이 흐르는 가을밤의 낭만을 마음껏 즐겨보시길 바란다”고 밝혔다.송현주 기자