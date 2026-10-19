배움의 결실 한자리에… 강북서 주민 문화예술 한마당

자치회관 프로그램 발표·전시회
내일 강북문화예술회관서 개최
서울 강북구 강북문화예술회관에서 주민들이 갈고닦아 온 기량을 이웃과 함께 나누는 전시회가 열린다.
강북구는 21일 강북문화예술회관 강북진달래홀에서 ‘2026년 자치회관 프로그램 발표회 및 작품 전시회’를 한다고 19일 밝혔다. 수강생들이 배움의 결실을 선보이며 주민 화합을 강화하고 공동체 의식을 높이기 위한 자리다. 아울러 자치회관 운영에 힘쓴 유공자를 표창해 주민자치 활동의 의미도 되새긴다.
서예와 사군자 등 수강생들이 만든 작품 약 144점이 전시된다. 같은 날 오후 진달래홀 2층에서는 자치회관 유공자 표창식과 프로그램 발표회도 열린다.
프로그램 발표회에는 13개 행정동 자치회관을 대표해 13개 팀이 무대에 올라 춤과 노래 등 그동안 갈고닦은 무대를 개성 있게 꾸며낼 예정이다. 재능을 뽐내는 것은 물론, 주민 서로의 노력을 한마음으로 응원하는 자리가 될 것으로 구는 기대하고 있다. 자치회관 활성화에 기여한 수강생과 강사 13명에게 구청장 표창이 수여된다.
현재 강북구는 13개 동 주민센터 자치회관에서 총 215개 프로그램을 운영하고 있다. 누구나 참여할 수 있으며 교양·예술·체육 강좌를 통해 일상 가까이에서 새로운 것을 배우고 취미와 재능을 키울 수 있도록 돕고 있다.
정창수 구청장은 “자치회관 수강생들의 열정과 노력이 담긴 결실을 주민들과 함께 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “앞으로도 자치회관 프로그램을 활성화해 더욱 단단한 지역공동체를 만들어가겠다”고 밝혔다.
박재홍 기자
세줄 요약
- 자치회관 수강생 작품전·발표회 개최
- 서예·사군자 등 작품 144점 전시
- 13개 동 대표팀 무대와 유공자 표창
2026-10-20 21면
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