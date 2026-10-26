별빛에 새긴 ‘호국 정신’… 관악 달궜다

17만명 홀린 ‘강감찬축제 10주년’

이미지 확대 박준희(오른쪽) 서울 관악구청장이 지난 17일 낙성대공원 일대에서 열린 ‘관악강감찬축제’에서 주민들과 인사하고 있다.

관악구 제공

세줄 요약 낙성대공원서 강감찬축제 10주년 성황 개최

추모 제향·휘호대회·청년 공연 등 다채 진행

공중 불꽃 퍼포먼스로 호국 정신과 설화 재해석

2026-10-26 19면

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서울 관악구가 지난 16~17일 낙성대공원 일대에서 열린 역사문화축제 ‘2026 관악강감찬축제’에 17만 명이 방문했다고 25일 밝혔다. 10주년을 맞은 올해 축제는 ‘투모로우 강감찬-미래를 열다’를 주제로 장군의 호국 정신을 되새기며 이웃과 교류할 수 있도록 준비됐다. 태어날 때 하늘에서 큰 별이 떨어졌다는 강감찬 장군의 ‘낙성대(落星垈)’ 탄생 설화에서 착안한 공연도 선보였다.축제 첫날인 지난 16일 사당인 안국사에서 ‘강감찬 장군 추모 제향(祭享)’이 엄숙하게 진행됐다. 이어 ‘인헌휘호대회’에서는 참가자들이 붓글씨를 쓰며 전통의 멋을 즐겼다. 청년 예술팀이 복합 예술 공연을 선보인 ‘청년 아트 페스타’는 호응이 높았고, ‘청년 드림 콘서트’에서는 서울 5개 대학 힙합 동아리와 힙합 뮤지션 다이나믹듀오, 신스가 열기를 끌어올렸다.강감찬 장군의 탄생 설화와 업적을 듣고 서울대 천체투영관으로 이동해 별을 관측할 수 있는 ‘낙성대 야별회’도 진행됐다. 외국인을 위한 영어 프로그램도 있었다. 17일에도 온 가족이 즐길 수 있는 프로그램이 이어졌다. 역사 강사 설민석은 낙성대공원 대광장에서 문신 출신이지만 거란의 대군을 물리친 강감찬의 이야기를 통해 지혜의 리더십을 소개했다. 퀴즈를 풀며 강감찬과 고려 역사를 이해할 수도 있었다. 지난 3월 조성된 정원형 휴식 문화 공간 ‘낙성꽃뜰정원’에서는 어린이 사생대회와 활쏘기 등이 진행됐다.축제의 백미는 특별 공연 ‘강감찬, 별에서 오다-공중 불꽃 퍼포먼스’였다. 낙성대에 별이 떨어졌다는 탄생 설화를 우주정거장을 배경으로 재해석했고, 전통 연희와 한국 무용 등으로 용기와 연대의 가치를 표현했다. 공중에서 연주하는 밴드가 눈길을 사로잡았고, 크레인에서 쏟아진 불꽃 비가 밤하늘을 수놓았다.주민들은 친환경 칫솔 만들기나 다육 정원 꾸미기 등이 가능한 ‘21(개 동)동네한바퀴’를 운영했다. 풍성한 먹거리를 즐길 수 있는 ‘고려장터’와 고려 시대 무기와 귀주대첩 작전을 친환경 놀이로 재해석한 ‘별별놀이터’ 등에도 발길이 이어졌다. 마지막 날인 18일 일정은 기상 악화로 취소됐다.박준희 구청장은 “주민들의 뜨거운 성원과 참여 덕분에 모두 하나 되는 뜻깊은 관악강감찬축제를 만들 수 있었다”며 “앞으로 주민들과 대한민국 대표 역사문화축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.김주연 기자