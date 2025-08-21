광진구의회, 을지연습 참관보고회 격려 방문

이미지 확대 전은혜(오른쪽) 서울 광진구의회 의장이 지난 20일 광진구청 종합상황실에서 을지연습 훈련 근무자에게 격려물품을 전달하고 있다.



광진구의회 제공

서울 광진구의회가 지난 20일 광진구청 종합상황실을 방문해 을지연습 훈련 상황을 보고받고 근무자들의 노고를 격려했다고 21일 밝혔다.전은혜 광진구의장과 함께 구의원들은 을지연습 상황 등을 참관하고 준비태세와 훈련상황을 보고 받았다. 폭염과 폭우가 지속되는 날씨에도 을지연습에 임하고 있는 직원들의 노고에 감사를 표했다.전 의장은 “을지연습은 예상치 못한 위기 속에서 구민의 생명과 재산을 지키는 중요한 과정이며, 각자의 자리에서 맡은 바 임무를 충실히 수행해 주시는 직원분들께 감사드린다”고 말했다.이어 “광진구의회도 구민 안전을 위한 제도적 뒷받침으로 어떠한 위기에도 흔들리지 않는 광진을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편 을지연습은 오는 21일까지 총 4일간 진행된다. 국가비상대비태세 확립을 목표로 민·관·군 합동으로 실시된다.서유미 기자