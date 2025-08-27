메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

서대문구의회, 초고령사회 대비 맞춤형 사회참여 연구 착수

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-08-27 14:22
입력 2025-08-27 14:22
서울 서대문구의회는 서대문구 노인 정책 활성화 연구회가 노인 맞춤형 사회참여 및 여가 활동 프로그램 개발 및 운영 모델 연구에 돌입했다고 27일 밝혔다.

이미지 확대
홍정희 서대문구의회 의원. 서대문구의회 제공
홍정희 서대문구의회 의원.

서대문구의회 제공


서대문구 노인 정책 활성화 연구회는 고령화 사회에 발맞춰 노인 맞춤형 정책과 프로그램을 개발하기 위해 홍정희 대표의원을 필두로 이용준 간사, 이진삼, 강민하, 박진우 의원이 참여 중인 의원연구단체다.

서대문구의회 관계자는 “2025년 1분기 기준 65세 이상 인구 비율이 전체 인구의 약 19.4%로 초고령사회 진입을 앞두고 있다”며 “지난 3년간 노인 인구 비율이 연평균 약 3.5%씩 증가하는 추세”라고 설명했다. 연구 내용은 서대문구 전역을 공간적 범위로, 노인 인구 특성 및 기존 정책 현황 분석, 문헌 조사, 지역사회 자원 조사, 노인 욕구 파악을 위한 표적집단면접조사(FGI) 등을 포함할 예정이다.


박강산 서울시의원, 한국조례학회 창립 세미나 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 박강산 서울시의원, 한국조례학회 창립 세미나 참석

특히 국내외 고령친화도시 및 노인 맞춤형 프로그램의 우수사례를 분석해 서대문구에 적용 가능한 모델을 도출할 예정이다. 홍정희 대표의원은 “서대문구가 모범적인 고령친화도시로 거듭날 수 있는 정책적 기반을 마련하는 데 기여하겠다”고 했다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기