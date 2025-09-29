한의약 육성 활성화…청소년·임산부 보호

주목! 이 조례
‘한의약 육성을 위한 조례안’은 구민 건강을 지키는 동시에 지역 경제에 활력을 불어넣는 것을 목표로 한다. 이 조례는 한의약 발전 기반을 마련하고 치료·연구·홍보 등 관련 사업을 체계적으로 추진할 수 있도록 했다.
구청장이 지역 실정에 맞는 한의약 육성 계획을 세우고 전문 기관에 사업을 맡길 수 있도록 규정해 실효성도 높였다. 이에 따라 구민은 더욱더 체계적인 한의약 서비스를 이용할 수 있게 됐다. 지역 산업에도 긍정적인 효과가 기대된다.
청소년을 지키기 위한 장치도 마련됐다. ‘청소년 도박 중독 예방 및 지원에 관한 조례안’은 청소년이 유해 환경에 노출되지 않도록 예방 교육과 상담 프로그램을 추진할 수 있도록 했다. 위험에 노출된 청소년을 조기에 발굴하고 관련 기관과 협력해 지원 체계를 만드는 내용도 담았다. 이를 통해 청소년이 건강하게 성장할 수 있는 환경이 한층 강화됐다.
‘위기 임신 및 보호 출산 지원과 아동 보호에 관한 조례안’은 어려운 상황에 놓인 임산부와 아동을 지원하기 위한 제도다. 임산부에게 필요한 상담과 지원을 제공하고, 보호 출산으로 태어난 아동이 안전하게 보호받을 수 있도록 한 게 핵심이다. 비밀 준수 의무도 명확히 했다. 관련 업무 종사자는 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 안 된다.
