친환경 현수막 앞장, 저소득 노인 간병비

주목! 이 조례

2025-10-20 37면

서울 동작구의회는 생활 밀착형 조례를 통해 지역의 문제를 세심하게 풀어가고 있다. 환경과 복지, 청년 정책 등 구민이 체감할 수 있는 현장 중심의 변화를 이끌고 있다.‘현수막의 친환경 소재 사용 및 재활용 활성화 조례안’은 지역 곳곳에 설치되는 현수막의 제작과 처리 과정에서 발생하는 환경 오염을 줄이기 위해 제정됐다. 현수막을 친환경 소재로 바꾸고, 사용 후에는 재활용할 수 있는 체계를 구축할 수 있는 근거를 마련했다. 버려지는 현수막을 재활용하면서 지속가능한 도시와 탄소 중립 문화 확산에 크게 기여할 것으로 기대된다.‘저소득층 노인 간병비 지원 조례안’은 돌봄이 필요한 어르신들의 부담을 덜기 위한 복지 강화 정책이다. 고령화가 빠르게 진행되는 상황에서 간병비는 개인과 가족 모두에게 큰 부담이 되고 있다. 조례 제정을 통해 경제적 여건이 어려운 노인에게 간병비 일부를 지원하면서 공동체 돌봄 체계가 더욱더 강화됐다.사회적 단절 상태에 놓인 청년들의 회복과 자립을 돕는 ‘사회적 고립 청년 지원에 관한 조례안’도 주목받는다. 심리 상담은 물론 문화·예술·체육 활동 참여를 지원해 청년들이 일상으로 복귀하고 사회와 다시 연결될 수 있도록 돕는다. 혼자가 아닌, 함께 살아가는 지역 사회를 만드는 따뜻한 정책으로 평가된다.구의회 관계자는 “조례 제정은 구민이 일상에서 느끼는 불편을 해결하고 지역이 더 나은 방향으로 나아가기 위한 첫걸음”이라며 “﻿구민 목소리에 귀를 기울이고 실질적인 변화를 느낄 수 있는 정책을 꾸준히 만들겠다”고 말했다.임태환 기자