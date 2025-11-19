관악구의회 장동식 의장, ‘대한민국 지방의정봉사상’ 수상

대한민국시군자치구의회 의장협의회 선정

‘소방 업무 지원’ 관악소방서 감사패 수상도

이미지 확대 장동식 관악구의회 의장 ‘대한민국 지방의정봉사상’ 장동식 서울 관악구의회 의장이 대한민국시군자치구의회 의장협의회로부터 ‘대한민국 지방의정봉사상’을 수상했다.

이미지 확대 장동식 관악구의회 의장, 관악소방서 감사패 장동식(왼쪽) 관악구의회 의장이 지난 18일 관악소방서에서 ‘관악구 재난 및 안전 관리 조례’ 개정에 대한 감사패를 받고 있따.

장동식(국민의힘) 서울 관악구의회 의장이 대한민국시군자치구의회 의장협의회로부터 ‘대한민국 지방의정봉사상’을 수상했다고 19일 밝혔다. 장 의장은 전날 관악소방서로부터 감사패도 받았다.대한민국 지방의정봉사상은 지방의회 발전과 지역사회에 기여한 공로가 탁월한 의장을 선정해 수여하는 상이다.4선 구의원이자 제9대 관악구의회 후반기 의장으로 활동 중인 장 의장은 의회 구성원 간 협력과 원활한 소통으로 주민과 현장을 중심으로 하는 의정활동을 펼쳐왔다.아울러 장 의장은 전날 관악소방서로부터 지역 안전과 소방 업무 지원에 이바지한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 장 의장은 지역 사회 안전 강화를 위해 관악소방서가 요청한 안전취약가구 소방시설 지원 확대를 위해 ‘재난 및 안전관리 조례’ 개정을 적극 지원한 바 있다.장 의장은 “이번 수상은 개인의 영예가 아니라 관악구의회 전체가 함께 이룬 성과”라며 “지역의 든든한 안전망 구축에 조금이나마 보탬이 될 수 있어 감사하다”고 말했다.그러면서 “남은 임기 동안 더 겸손한 자세로 주민 목소리에 귀 기울여 실질적 변화를 만드는 관악구의회가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김주연 기자