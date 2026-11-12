“무인점포 범죄·화재 사각지대 없앤다”… 은평구의회 김윤희 의원, 통합 안전망 촉구

세줄 요약 무인점포 절도·특수범죄 급증과 안전 우려 제기

은평구 내 방범·소방 인프라 취약 실태 지적

통합 안전관리 체계와 3대 예방 대책 제안

이미지 확대 김윤희 은평구의원이 최근 열린 본회의 5분 자유발언에서 무인점포 대상 범죄의 심각성을 지적하면서 3대 예방 대책을 제안하고 있다. 사진: 김윤희 의원 제공.

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서울 은평구 내에 있는 무인점포를 대상으로 한 절도와 화재 등 안전사고 위험이 높아지면서 통합 안전관리 체계 구축을 촉구하는 목소리가 나왔다.은평구의회 김윤희 의원은 최근 열린 본회의 5분 자유발언에서 무인점포 대상 범죄의 심각성을 지적하고, 골목상권과 주민 안전을 지키기 위한 3대 예방 대책을 집행부에 제안했다고 12일 밝혔다.김 의원에 따르면 전국 무인점포 절도 건수가 2021년 3514건에서 2025년 1만1015건으로 3배 이상 급증한 가운데 은평구에서도 지난 9월 중순 흉기를 소지한 일당이 키오스크를 파손하고 현금을 탈취하는 등 6건의 사건이 잇따라 발생했다. 서울시 내 무인점포는 4254개소에 달하며 은평구에도 234개소가 운영 중이다.김 의원은 “무인점포를 대상으로 한 범행은 단순 절도를 넘어 흉기를 동원한 집단 특수절도 범죄로 영세 소상공인의 생계뿐 아니라 심야 시간 매장을 이용하는 구민의 신체적 안전까지 위협하고 있다”고 밝혔다.그러나 방범 인프라는 부실한 실정이다. 서부경찰서가 조사한 결과 은평구 내 84개 점포 중 출입인증시스템이 설치된 곳은 2개소, 민간경비업체에 가입한 곳은 27개소에 불과했다. 김 의원은 실제 연쇄 범행 당시 비상벨이 작동한 매장은 범행이 미수에 그쳤지만, 그렇지 못한 매장들은 속수무책으로 피해를 입었다고 지적했다.또 대다수 무인점포가 자유업종이거나 소규모 매장으로 분류돼 법정 다중이용업소에서 제외되는 등 정기 소방 점검의 사각지대에 놓여 있어 화재 위험성도 매우 높다는 것이다.이에 대해 김 의원은 관내 무인점포의 범죄 및 화재 예방을 위해 ‘정기 실태조사 및 통합 안전관리 대장 구축’, ‘취약 점포 대상 방범·소방 시설 지원’, ‘상설 안전협의체 운영’ 등 3대 방안을 제시했다.경찰서·소방서와 협력해 점포별 방범·소방 설비 현황을 파악하고 위험 요소를 공유하고, 위험도가 높은 점포를 우선 발굴해 비상벨, 소방 연동 개폐 장치, 화재감지기 등 필수 안전 설비 설치를 지원해야 한다는 것이다.또 구청, 서부·은평경찰서, 은평소방서, 서부교육지원청이 참여해 스마트도시 관제센터 폐쇄회로(CC)TV망, 112 순찰망, 화재안전 컨설팅을 연계하고, 심야 자율방범대 순찰 거점에 무인점포를 포함해야 한다고 밝혔다.김 의원은 “구민의 생명과 민생을 지키는 일에 ‘늑장 대응’은 결코 있어서는 안 된다”며 “무인점포 안전은 점포 운영자 개인을 넘어 골목상권과 지역공동체 전체의 문제인 만큼 선제적인 인프라 구축을 위한 집행부의 신속하고 책임 있는 조치를 기대한다”고 강조했다.조현석 기자