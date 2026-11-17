세줄 요약 돌봄사업과 일자리 연계 방안 논의

노인일자리·민간 인력양성 현황 점검

기관 협력·신규 직무 발굴 의견 모음

이미지 확대 서울 마포구의회 ‘마포형 돌봄노동과 돌봄체계 구축 연구회’ 회원들과 기관 관계자들이 간담회에서 기념촬영을 하고 있다. 사진 : 마포구의회 제공.

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서울 마포구의회 의원연구단체 ‘마포형 돌봄노동과 돌봄체계 구축 연구회’(회장 차해영)가 지역 돌봄사업과 일자리를 연계한 통합돌봄체계 구축을 위해 머리를 맞댔다.연구회는 지난 9일 마포구의회 3층 도시환경건설위원회실에서 구청 관계부서 및 유관기관 관계자들과 간담회를 열고, 지역 내 돌봄 수요에 대응하는 지속 가능한 일자리 창출 방안을 논의했다고 17일 밝혔다. 간담회에는 회장인 차해영 의원을 비롯해 배동수·장영준·장정희·최영섭 의원이 참석했다.참석자들은 먼저 마포구의 기존 노인일자리 사업과 민간 돌봄 인력양성 프로그램 운영 현황을 점검했다. 이어 단순 교육이나 자격증 취득에 그치지 않고 실제 채용으로 이어질 수 있도록 기관 간 협력을 강화하고, 지역 돌봄 수요에 특화된 신규 직무를 발굴해야 한다는 데 의견을 모았다.사업 추진의 효율성을 높이기 위한 구체적인 실행 방안도 제시됐다. 현재 구에서 추진 중인 통합돌봄 사업을 세부 업무별로 세분화해 각 기관의 역할과 연계 체계를 명확히 정립하자는 의견이 나왔다.아울러 사회적경제 지원조직을 적극 활용하는 한편, 서울시 승인 및 예산 확보를 전제로 지역공동체일자리 사업과 연계하는 방안도 함께 검토됐다.차 회장은 “이번 간담회를 통해 기존 노인일자리와 민간 돌봄사업이 시너지를 낼 수 있는 가능성을 확인했다”며 “앞으로 관련 부서 및 현장 기관과 함께하는 심화 연구를 거쳐 마포형 통합돌봄체계와 양질의 돌봄 일자리 모델을 구체화해 나가겠다”고 말했다.조현석 기자