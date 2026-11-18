세줄 요약 서초문화원 예산 배분과 사업 방향 점검

지역기록 사업 비중 1.5%에 그친 점 지적

청년 문화살롱 목적과 부합 여부 질의

이미지 확대 이슬기 서초구의원은 지난 17일 열린 행정사무감사에서 서초문화원이 지역문화의 발굴·보존이라는 본연의 역할을 충분히 수행하고 있는지에 대해 강하게 질타했다. 사진: 이슬기 의원 제공.

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서울 서초구의회 이슬기 의원은 지난 17일 열린 행정사무감사에서 서초문화원 지원 사업의 방향과 예산 배분을 점검하면서 서초문화원이 지역문화의 발굴·보존이라는 본연의 역할을 충분히 수행하고 있는지에 대해 강하게 질타했다고 18일 밝혔다.이 의원은 서초문화원 지원 예산 가운데 지역기록 사업의 비중은 1%대에 그치는 반면, 사업비 규모는 비교 대상 서울 자치구 중 가장 많다고 지적했다.관계 부서가 제출한 행정사무감사 자료에 따르면 2026년 서초문화원에 지원되는 구·시 보조금은 총 13억 1410만원에 달하지만 이 가운데 향토자료 조사·기록에 해당하는 ‘서초기록활성화’ 사업 예산은 2000만원으로 전체의 1.5%에 그쳤다.이 의원은 “문화원은 지방문화원진흥법 제8조에 따라 지역문화의 계발·보존 및 활용, 향토자료의 발굴·수집·조사·연구를 수행하는 기관”이라며 “상당한 예산이 투입되고 있음에도 지역기록 사업의 비중이 이 정도에 그친다면, 구가 문화원 지원 예산의 우선순위를 어디에 두어 왔는지 엄중하게 되짚어야 한다”고 지적했다.이어 “행사와 공연을 운영하는 데 집중하는 사이 정작 지역 고유의 문화와 역사적 자원을 발굴하고 보존하는 역할은 뒤로 밀린 것 아니냐”며 미혼 청년 만남 프로그램인 ‘청년 문화살롱’을 문화교류사업으로 추진한 경위와 이 사업이 문화원의 목적에 부합하는지를 집중적으로 따져 물었다.이 의원은 “서초문화교류사업 예산(1500만원)으로 추진 중인 이 프로그램의 목적이 문화교류인지, 이성 간 만남을 주선하는 데 있는지 모호하다”면서 “문화교류라는 이름을 붙였다고 해서 모든 사업이 곧바로 문화원의 역할에 부합하는 것은 아니다“라고 강조했다.이 의원은 “지역문화 자료의 조사와 기록, 수집·보존, 주민 활용으로 이어지는 사업을 강화할 필요가 있다”며 서울 성북문화원이 운영하는 성북마을아카이브와 주민기록단을 예로 들었다.이 의원은 “서초문화원이 지역의 문화자산을 발굴하고 다음 세대에 전하는 기관으로 제 역할을 하고 있는지 근본부터 점검해야 한다”며 “집행부는 문화원 사업의 목적과 예산 배분, 조직 운영 전반을 면밀히 검토하고 실질적인 개선 방향을 마련해야 한다”고 촉구했다.조현석 기자