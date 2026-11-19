세줄 요약 지방의정대상 수상, 성동구의회 강병찬 의원

의장협의회, 지역사회 발전 공로로 5명 선정

민생 위기 언급, 책임으로 받아들이겠다는 소감

이미지 확대 강병찬 성동구의원(왼쪽)이 지난 18일 서울특별시 구의회 의장협의회가 수여하는 ‘지방의정대상’을 수상한 뒤 윤판오 중구의회 의장과 기념촬영을 하고 있다. 사진: 강병찬 의원 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성동구의회 강병찬 의원이 지난 18일 서울특별시 구의회 의장협의회가 수여하는 ‘지방의정대상’을 수상했다.서울특별시 구의회 의장협의회는 이날 성동구 레노스블랑쉬에서 회의를 열고, 적극적인 의정활동을 통해 지역사회 발전과 지방의회 의정 발전, 주민 복리증진에 기여한 공로로 강 의원 등 5명에게 지방의정대상을 수여했다.강 의원은 수상 소감에서 “주민분들을 만나보면 많은 분들이 민생의 위기를 이야기하고 계신다. 평범한 주민들의 삶은 더욱 팍팍해지고 있다”며 “이런 시기에 정치를 하는 사람으로서 상을 받아도 되는 것인지 마음이 무겁기도 하다”고 밝혔다.이어 “그래도 그동안 현장에서 애써온 것에 대한 선배·동료 의원들의 격려라고 생각하며 감사한 마음으로 받았다”며 “동시에 주민들께서 더 분발하라고 주시는 상이라고 생각하기로 했다”고 전했다.강 의원은 그동안 주민들의 생활 속 민원을 해결하기 위한 현장 중심의 의정활동과 함께 노동자의 권리 보장, 청년의 일자리와 주거 문제, 심화되는 불평등 문제 제기, 성동 관내 불균형 발전 해소 등을 주요 의제로 삼아 의정활동을 펼쳐왔다.강 의원은 “이번 상을 축하보다 책임으로 받아들이겠다”며 “주민들의 어려운 목소리를 더 가까이에서 듣고, 일하는 사람들과 평범한 주민들의 삶을 지키는 정치로 보답하겠다”고 밝혔다.조현석 기자