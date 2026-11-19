세줄 요약 손영준 의장, 김장 나누기 행사 참석

다문화가족·지역단체 함께 김장 담금

김장김치 3000포기, 이웃에 전달 예정

이미지 확대 지난 18일 서울 노원구 중계근린공원에서 열린 ‘2026 노원구 사랑의 김장 나누기’ 행사에서 참석자들이 김장을 담그고 있다. 왼쪽부터 이종선 노원부녀회장, 서준오 노원구청장, 손영준 노원구의회 의장. 사진: 노원구의회 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 노원구의회는 손영준 의장이 지난 18일 중계근린공원에서 열린 ‘2026 노원구 사랑의 김장 나누기’ 행사에 참석해 새마을부녀회원 등과 김장을 담그며 이웃 사랑을 실천했다고 19일 밝혔다.노원구 새마을부녀회가 주관한 이번 행사는 지역의 다문화가족과 지역사회가 서로를 이해하고 연대감을 키우기 위해 마련됐다.김장 나누기 행사에는 노원구 새마을부녀회원과 민주평화통일자문회의 노원구협의원, 노원 새마을금고 회원 등을 비롯해 지역의 다문화가족 등 100여명이 참석했다.올해 마련된 김장김치는 총 3000포기로, 가구당 약 3㎏씩 상자에 담겨 관내 어려운 이웃에 전달될 예정이다. 이날 현장에서는 완성된 김장김치 박스를 행사에 참여한 다문화 가정과 시각장애 복지관, 탈북민 협의회에 직접 건네는 행사도 진행됐다.이종선 노원구새마을부녀회장은 “추운 새벽부터 헌신해준 봉사자 여러분들에게 감사드린다”며 “한마음으로 담근 김치가 이웃들의 겨울 밥상을 든든하게 채워주길 바란다”고 말했다.손 의장은 “김장은 예로부터 이웃이 함께 모여 서로를 챙기던 우리의 공동체 문화인 만큼, 오늘의 온기가 노원 곳곳에 퍼져 모두가 따뜻한 연말을 보내길 바란다”면서 “노원구의회도 소외되는 이웃 없이 모두가 따뜻하고 넉넉한 연말을 맞도록 취약계층을 꾸준히 살피겠다”고 말했다.조현석 기자