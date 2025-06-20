서울Pn 서울區政 구정뉴스 고교생 디자인 실기대회 뜨거운 열기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/seoul_local/news_seoul/2025/06/20/20250620027012 URL 복사 댓글 0 수정 2025-06-20 00:59 입력 2025-06-20 00:59 이미지 확대 고교생 디자인 실기대회 뜨거운 열기 19일 서울 노원구 삼육대에서 열린 ‘2025 전국 고교생 아트앤디자인 실기대회’에서 학생들이 그림을 그리고 있다.연합뉴스 19일 서울 노원구 삼육대에서 열린 ‘2025 전국 고교생 아트앤디자인 실기대회’에서 학생들이 그림을 그리고 있다. 연합뉴스 2025-06-20 27면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지