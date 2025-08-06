강남, 논현2동 ESG 동행파트너단 출범

이미지 확대 조성명(가운데) 서울 강남구청장과 참석자들이 4일 구청에서 논현2동 ESG 동행파트너 협약식을 갖고 있다.

강남구 제공

2025-08-06 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강남구는 지난 4일 구청에서 ‘논현2동 ESG(환경·사회·지배구조) 동행파트너 협약식’을 열고 9개 민간 기관과 함께 ‘ESG 동행파트너단’을 출범했다고 5일 밝혔다.참여 기관은 ▲강남중앙침례교회 ▲국제예술대 ▲라스카라 ▲삼원실업 ▲오아시스메디홈 ▲위드회계법인 ▲그랜드머큐어 임피리얼팰리스서울 ▲청호불교문화원 ▲강남영동새마을금고 등이다. 이들 기관은 협약식 후 논현2동 소나무공원으로 자리를 옮겨 ‘ESG 동행파트너단’ 발대 선언과 기념식수 등을 진행하며 협력 의지를 다졌다.ESG 동행파트너단은 앞으로 탄소중립 실천 캠페인을 비롯해 친환경 녹화사업, 지역사회 공헌활동, 어린이 환경교실 등 다양한 공동 프로젝트를 추진하며 지역 주민과의 접점을 넓혀 갈 예정이다.조성명 강남구청장은 “민간과 공공이 함께 만든 이번 파트너단이 논현2동을 지속가능한 녹색 마을, 함께 잘사는 복지공동체로 이끄는 밑거름이 되길 바란다”며 “﻿다양한 지역 주체들과의 협력을 통해 ESG 가치를 ﻿뿌리내릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.김동현 기자