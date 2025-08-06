메뉴
강남, 논현2동 ESG 동행파트너단 출범

김동현 기자
수정 2025-08-05 23:37
입력 2025-08-05 23:37
이미지 확대
조성명(가운데) 서울 강남구청장과 참석자들이 4일 구청에서 논현2동 ESG 동행파트너 협약식을 갖고 있다. 강남구 제공
서울 강남구는 지난 4일 구청에서 ‘논현2동 ESG(환경·사회·지배구조) 동행파트너 협약식’을 열고 9개 민간 기관과 함께 ‘ESG 동행파트너단’을 출범했다고 5일 밝혔다.

참여 기관은 ▲강남중앙침례교회 ▲국제예술대 ▲라스카라 ▲삼원실업 ▲오아시스메디홈 ▲위드회계법인 ▲그랜드머큐어 임피리얼팰리스서울 ▲청호불교문화원 ▲강남영동새마을금고 등이다. 이들 기관은 협약식 후 논현2동 소나무공원으로 자리를 옮겨 ‘ESG 동행파트너단’ 발대 선언과 기념식수 등을 진행하며 협력 의지를 다졌다.

ESG 동행파트너단은 앞으로 탄소중립 실천 캠페인을 비롯해 친환경 녹화사업, 지역사회 공헌활동, 어린이 환경교실 등 다양한 공동 프로젝트를 추진하며 지역 주민과의 접점을 넓혀 갈 예정이다.

조성명 강남구청장은 “민간과 공공이 함께 만든 이번 파트너단이 논현2동을 지속가능한 녹색 마을, 함께 잘사는 복지공동체로 이끄는 밑거름이 되길 바란다”며 “﻿다양한 지역 주체들과의 협력을 통해 ESG 가치를 ﻿뿌리내릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김동현 기자
2025-08-06 22면
