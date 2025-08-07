광진구, 창업기업 네트워킹 ‘G-스타트업 데이’

이미지 확대 광진구 제공

서울 광진구는 다음달 12일 지역 창업기업을 위한 네트워킹 행사 ‘G 스타트업 데이’ 행사를 연다고 7일 밝혔다.광진구 관계자는 “관내 창업기업들이 서로의 경험과 자원을 공유하며, 교류와 협업을 통해 지역 내 창업 생태계를 활성화하기 위해 마련됐다”고 설명했다.모두 80개 기업을 모집 예정이다. 광진경제허브센터 입주기업뿐만 아니라, 광진구 전체 창업기업으로 참여 대상을 확대해 더 많은 기업의 참여를 유도한다.구청장과의 소통 시간에는 기업 현장의 생생한 목소리를 직접 전달하고, 기업과 구정 연계 협업(poc), 규제 개선, 멘토링, 지역 제안사항 등 질문 가능한 분야도 확대할 예정이다. 선배 창업기업인과의 대화, 기업가 정신 특강을 통해 창업 동기를 되새기고 실질적인 조언도 받을 수 있다. 홍보 공간인 ‘게더링보드’를 행사장에 설치할 예정이다.참여를 원하는 기업은 포스터에 안내된 큐알(QR)코드를 통해 신청할 수 있으며, 참가비는 무료다.김경호 광진구청장은 “창업기업들이 서로 배우고 연결되며 함께 성장할 수 있는 기회”라며 “앞으로도 창업하기 좋은 도시, 창업가가 성장할 수 있는 환경을 만들기 위해 계속 노력하겠다”고 말했다.서유미 기자