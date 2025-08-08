강동, 저스피스재단과 문화예술 발전 협약

강동중앙도서관 30일 개관 기념

서울 강동구는 지난 6일 지드래곤이 설립한 저스피스재단과 강동구 문화예술 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.저스피스재단은 지드래곤이 청년 예술 인재 후원 및 저작권 기부 등의 목적으로 지난해 설립한 공익재단이다. 이번 협약은 이달 말 문을 여는 강동중앙도서관 개관을 기념해 추진된 것으로, 재단은 강동구민들을 대상으로 도서관에 특화된 마음건강과 예술치유 프로그램 운영을 지원하게 된다.협약식에서 양 기관은 공동 발전을 위한 상호 협력을 다짐했다. 특히 구는 저스피스재단과 협력해 강동중앙도서관에서 고립의 문제를 풀어 가는 장재열 작가의 북토크를 비롯해 마음건강 워크숍 등을 운영할 계획이다.강동중앙도서관은 오는 16일부터 시범운영을 시작해 30일 개관식과 김영하 작가의 개관 기념 특강을 열고 이튿날 정식 개관한다.﻿안석 기자