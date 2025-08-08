노원구, 구청장과 함께한 친절직원 간담회

민원서비스 종합평가 2년 연속 최고 등급 달성

이미지 확대 오승록 서울 노원구청장이 지난 7일 친절직원 간담회에서 직원들과 대화하고 있다.



노원구 제공

서울 노원구가 지난 7일, 구민으로부터 칭찬받은 공무원들과 구청장과의 만남 시간을 가졌다고 8일 밝혔다.구민 감동 행정을 수행한 직원들을 구청장이 직접 격려하는 간담회는 지난 2022년부터 매년 열렸다. 직원들의 자부심을 고취하는 동시에 친절 행정의 비결을 서로 배우며 확산하기 위해서다. 상반기 접수된 칭찬 민원은 152건이다. 해당 공무원 101명 중에서 가장 많은 칭찬을 받은 직원은 상계10동 주민센터에 근무하는 김은주 주무관이다.노원구 관계자는 “친절하고 상냥한 자세와 함께 각종 서류 작성이나 행정 절차에 대한 이해가 부족한 주민의 입장에서 충분히 듣고 소통하려 노력했다는 공통점이 있다”며 “특히 경제적으로나 건강상으로나 어려움을 가진 민원인을 자주 접하는 주민센터 복지팀에서는 민원인이 신청한 도움 외에도 함께 받을 수 있는 서비스들을 적극적으로 찾아 연결해 주는 사례가 돋보였다”고 했다.오승록 노원구청장도 간담회에 참여해 민원 현장에서 근무하는 직원들의 고충과 애로사항을 구청장이 직접 청취했다.친절 문화 확산을 위한 노력으로 노원구는 외부 평가에서도 높은 점수를 받았다. 행정안전부와 국민권익위원회가 공동주관하는 민원서비스 종합평가에서 구는 지난 2022년 ‘나’ 등급을 받은 이후 2023년과 2024년 연속으로 최고 등급인 ‘가’등급 평가를 받은 바 있다.오 구청장은 “일관되게 친절하기 어려운 상황 속에서도 최선을 다 해준 직원들의 진심어린 노력에 경의를 표한다”라며 “행정과 주민이 상호 존중하는 문화가 자리 잡을 수 있도록 구청장 역시 최선을 다하겠다”고 말했다.서유미 기자