구로구, 구민 호응 속 ‘여름아 놀자’ 성황

9일 덕의근린공원, 16일 솔질어린이공원서 진행
서울 구로구가 지난 2일부터 오는 16일까지 매주 토요일 관내 공원 물놀이장에서 어린이 여름 프로그램 ‘여름아 놀자’를 운영하고 있다고 8일 밝혔다.
지난 2일 천왕근린공원에서 열린 첫 행사는 물놀이와 공연을 결합한 다채로운 프로그램으로 아이들의 눈과 귀를 사로잡으며 성황리에 마무리됐다.
여름아 놀자는 만 5세부터 13세 이하 아동을 위한 체험형 물놀이 프로그램이다. 마술 공연, 거품공연(버블쇼), 친환경 거품놀이 등 아이들의 흥미를 끄는 프로그램이 한자리에 펼쳐진다.
9일에는 덕의근린공원, 16일에는 솔길어린이공원에서 오후 1시부터 5시까지 행사가 이어진다. 각 공원에는 미니 풀장이 설치된다. 시간당 최대 100명 입장, 동시에 25명까지 수용 가능하다.
장인홍 구로구청장은 “이번 행사를 통해 도심 속에서 가족이 함께하는 건강한 여름 추억을 만들길 바란다”며 “남은 일정도 아이들이 안전하게 즐길 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.
서유미 기자
