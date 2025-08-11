메뉴
성동 모래놀이터 구석구석… 친환경 오존수로 소독

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-08-10 23:50
입력 2025-08-10 23:50
이미지 확대
서울 성동구 관계자가 모래놀이터를 소독하고 있다. 성동구 제공
서울 성동구 관계자가 모래놀이터를 소독하고 있다.
성동구 제공


서울 성동구는 어린이에게 안전하고 깨끗한 놀이환경을 제공하기 위해 하반기 '모래놀이터 소독'을 시행한다고 10일 밝혔다. 구는 2018년부터 모래 속 세균과 동물 배설물 등 눈에 보이지 않는 위험 요인을 소독 작업을 통해 제거해 기생충 감염을 예방하고 놀이터를 찾는 어린이를 안전하게 보호하고 있다.

구에서 관리하는 공원의 모래놀이터는 물론 지역 공동주택, 학교, 유치원 및 어린이집을 대상으로 신청받아 매년 상·하반기 모래놀이터 소독을 무료로 지원 중이다. 상반기에는 어린이집, 유치원 등 모래놀이터 총 58곳에 대한 소독을 완료했다.

모래 소독은 전담팀이 인체에 무해한 친환경 오존수를 활용해 실시한다. 또 어린이공원에는 연 2회 기생충 검사와 연 1회 중금속 검사도 한다. 소독을 원하면 오는 18일까지 구 공원녹지과로 방문 또는 우편을 통해 신청하면 된다.

정원오 성동구청장은 "앞으로도 지속적인 모래놀이터 소독을 통해 어린이들이 안심하고 뛰어놀 수 있는 환경이 유지될 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

유규상 기자
2025-08-11 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
