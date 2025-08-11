구로, 편의점 앞 금연 캠페인 시범 운영… 간접흡연 피해 막는다

민원·현장 확인 통해 10곳 선정

단속 아닌 인식 전환 위해 진행

이미지 확대 서울 구로구 보건소 관계자가 편의점 점주에게 금연 캠페인 안내문을 전달하고 있다.

구로구 제공

서울 구로구가 지역의 편의점 10곳 이상을 대상으로 ‘편의점 앞 금연 환경 조성 캠페인’을 시범 운영하고 있다고 10일 밝혔다.지난달 시작한 캠페인은 이달 말까지 진행한다. 야외 탁자에서의 흡연으로 인해 발생하는 간접흡연 피해와 민원 증가에 대응하기 위함이다. 단속이 아닌 환경 개선과 인식 전환을 중심으로 캠페인을 진행한다.사업 대상은 식품위생법에 따라 영업 신고된 식품접객업소 중 최근 1년 이내 간접흡연 민원이 발생했거나 야외 탁자가 있는 편의점이다. 앞서 현장 확인을 통해 10곳을 선정했다. 선정된 편의점에는 금연 안내물과 포스터, 국가금연지원서비스로 연결되는 QR코드 등이 담긴 자료를 배부했다. 필요시 추가 안내물도 지원한다. 또 영업주에게 금연 안내 교육과 협조문을 전달하고 손 소독 화장지 등 위생물품을 함께 제공했다.장인홍 구로구청장은 “흡연은 개인의 자유를 넘어 타인의 건강에도 영향을 미치는 공공의 문제”라며 “이번 사업을 통해 구민이 체감할 수 있는 금연 환경 조성의 첫걸음을 내딛길 기대한다”고 말했다.﻿서유미 기자