소통·활력… 운동에 빠진 양천 주민들

생활체육교실 2기 참여자 모집

러닝크루·피클볼 등 4종목 운영

이미지 확대 서울 양천구 생활체육교실 ‘양천러닝크루’ 회원과 함께 달리고 있는 이기재 양천구청장.

양천구 제공

2025-08-11 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구는 주민들의 건강한 여가 생활과 생활체육 참여 기회를 확대하기 위해 ‘2025 생활체육교실 2기’ 참여자를 모집하고 이달부터 운영한다고 10일 밝혔다.생활체육교실은 지역 주민이 일상에서 운동을 즐길 수 있도록 마련된 양천구의 대표적인 체육 프로그램이다. 나이나 운동 경험과 관계없이 남녀노소 손쉽게 참여할 수 있어 해마다 큰 인기를 끌고 있다고 구는 설명했다.올해 2기 프로그램은 이달부터 오는 12월까지 약 4개월간 진행되며 종목은 ▲러닝크루 ▲시니어 탁구 ▲양궁 ▲피클볼 등 4종이다. 피클볼은 배드민턴과 테니스, 탁구 요소를 결합한 라켓 스포츠다. 과도한 힘을 쓰지 않아도 되는 등 진입 장벽이 낮아 수요가 빠르게 늘고 있어 올해부터 신규 프로그램에 포함됐다. 모든 프로그램은 무료로 진행되며 신청은 오는 19일 오전 10시부터 양천구체육회 홈페이지에서 선착순으로 접수하면 된다.이기재 양천구청장은 “생활체육교실은 ﻿운동을 넘어 이웃과 함께 소통하고 일상에 활력을 불어넣을 기회”라며 “앞으로도 누구나 쉽게 참여할 수 있는 생활체육 환경을 조성해 주민들의 건강한 삶을 적극 지원하겠다”고 말했다.﻿유규상 기자