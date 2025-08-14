전국 첫 자립준비청년 봉사단체… 은평 ‘은플루언서’ 첫발 내디뎠다

구·대한적십자사 협력… 결성식

인도주의 활동·전문 교육 지원

나눔과 연대의 새로운 모델로

이미지 확대 지난 7일 서울 은평구 꿈나무마을 강당에서 ‘은평구·대한적십자사 은플루언서 봉사회 결성식’이 열린 가운데 김미경(뒷줄 왼쪽 열두 번째) 은평구청장을 비롯한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.

은평구 제공

2025-08-14 21면

서울 은평구와 대한적십자사가 협력해 지역 자립준비청년들로 구성된 봉사단체를 전국 최초로 만들었다.은평구는 지난 7일 꿈나무마을 강당에서 ‘은평구·대한적십자사 은플루언서 봉사회 결성식’을 열었다고 13일 밝혔다. 이날 행사에는 김미경 은평구청장을 비롯해 권영규 대한적십자사 서울지사 회장과 지역 관계자, 봉사원 등 70여명이 참석했다. ﻿‘은플루언서 봉사회’라는 이름은 ‘은평구’와 영향력 있는 사람을 뜻하는 영어 단어 ‘인플루언서’를 합친 것이다. 위촉장 수여와 기념사, 축사 등이 이어지면서 현장은 축하와 응원의 분위기에 휩싸였다.은플루언서 봉사회는 앞으로 적십자 인도주의 봉사 활동과 함께 자립준비청년을 위한 각종 지원 프로그램을 연결하는 역할을 한다. 또한 지역 행사 봉사와 긴급구호 활동 등 다양한 현장에서 활약할 예정이다. 지난 6월 창립총회와 사전교육을 마친 은플루언서 봉사회 소속 봉사원 11명은 구와 대한적십자사의 지원을 받아 정기 봉사와 특화 프로그램에 참여한다. 구는 봉사회가 안정적으로 운영될 수 있도록 활동 기회를 확대하고 전문 교육 지원 등에 나설 계획이다.권 회장은 “전국 최초로 결성된 자립준비청년 봉사회가 나눔과 연대의 새로운 모델이 될 것”이라고 힘줘 말했다. 김 구청장은 “홀로서기를 준비하면서도 어려운 이웃을 돕겠다는 청년들의 용기에 큰 박수를 보낸다. 봉사는 남을 위한 행동이지만 결국 나를 성장시키는 일”이라며 “이들이 봉사회 활동을 통해 서로의 삶에 긍정적인 힘이 돼 주고, 더 큰 꿈을 꾸며 밝은 미래를 설계하길 바란다”고 말했다. 이어 “우리 구 역시 청년들의 희망찬 내일을 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.한편 은평구는 2022년 자립준비청년을 위한 맞춤형 지원기관인 ‘자립준비청년청’을 전국 최초로 개소해 청년들이 역량을 개발하고 기반을 다질 수 있도록 돕고 있다. 자립준비청년은 아동복지시설 등에서 보호가 종료된 청년을 말한다.임태환 기자