구로구, 하반기 동네배움터 수강생 모집

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-08-14 18:13
입력 2025-08-14 18:13
서울 구로구가 ‘하반기 동네배움터’ 수강생을 이달 11일부터 선착순 모집하고 있다고 14일 밝혔다.

동네배움터는 구로구 주민 누구나 근거리 생활권에서 평생학습에 참여할 수 있도록 지역 내 공유공간을 활용해 동 단위 평생학습프로그램을 제공하는 사업이다.

▲신도림 동네배움터 ▲구로1동 동네배움터 ▲구로3동 동네배움터 ▲구로5동 동네배움터 ▲가리봉동 동네배움터 ▲고척1동 동네배움터 ▲오류1동 동네배움터 ▲오류2동 동네배움터 ▲항동 동네배움터 1, 2 등10개소를 운영하고 있다.

관내 주민과 직장인을 대상으로 8월 28일부터 12월 11일까지 동네배움터별 3개씩 총 30개 강좌를 개설해 운영한다. 신청은 구로구청 교육지원과 또는 구로평생학습관으로 방문하거나 구로평생학습관 홈페이지에서 할 수 있다.



장인홍 구로구청장은 “주민 여러분이 언제든 쉽고 즐겁게 배울 수 있는 다양한 평생교육 프로그램을 준비했다”며 “앞으로도 주민들이 배움과 휴식을 통해 삶의 질을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

서유미 기자
