‘찾아가는 소비쿠폰’… 어르신 챙기는 용산

박희영 구청장, 취약층 가정 방문

지급절차 안내하고 접수 등 도와

“구민 중심 행정으로 최선 다할 것”

이미지 확대 박희영 서울 용산구청장이 지난 13일 남영동주민센터에서 ‘찾아가는 소비쿠폰 신청’ 서비스에 대해 설명하고 있다.

2025-08-15 29면

서울 용산구는 1인 가구 어르신 등 취약계층의 민생회복 소비쿠폰 활용을 돕기 위해 ‘찾아가는 소비쿠폰 신청’ 서비스를 운영하고 있다고 14일 밝혔다.박희영 용산구청장은 전날 남영동의 1인 가구 어르신 댁을 방문해 소비쿠폰 신청을 도왔다. 박 구청장은 소비쿠폰 지급 절차를 안내하고 신청서 작성부터 접수까지 함께했다. 거동이 불편한 어르신의 생활 불편 사항을 경청하고 안부도 세심히 살폈다.어르신은 “동주민센터에 찾아갈 일이 막막했는데 직접 집으로 찾아와 줘 편하고 고맙다”고 말했다.찾아가는 소비쿠폰 신청 서비스는 동주민센터 직원이 고령자, 장애인 등 이동이 어렵거나 정보 접근이 제한된 주민이 지원에서 소외되지 않도록 가정을 방문해 소비쿠폰 신청을 돕는 제도다. 대상자의 요청이 없어도 선제적으로 안내한다. 폭염 속에서 실외 활동이 어려운 고령자와 장애인을 보호하고 디지털 접근성이 낮은 주민들의 권리를 보장하는 차원이다.한강로동주민센터는 지난달 28일 지역 내 실버타운을 직접 찾아가 입소 어르신 66명의 소비쿠폰 신청서를 현장에서 접수했다. 다음날에는 선불카드를 직접 전달했다. 사전 요청 없이 동주민센터가 먼저 나선 결과다. 경로당 순회 접수처도 운영한다.이날 박 구청장은 노숙인복지시설 ‘만나샘’을 방문해 소비쿠폰 발급 홍보 캠페인도 진행했다. 낮은 정보 접근성과 주소지 문제로 발급에 어려움을 겪는 노숙인을 돕기 위한 것이다.남영동주민센터는 인근 노숙인시설인 서울역쪽방상담소, ‘아침애만나’에도 미신청자 발굴 협력을 요청했다. 주민등록 재등록 등의 복지 상담도 병행해 틈새계층 없이 모두가 지원받을 수 있도록 할 계획이다.박 구청장은 “소비쿠폰 지급의 사각지대가 발생하지 않도록 찾아가는 복지로 적극 지원하겠다”며 “앞으로도 구민 중심의 현장 행정에 최선을 다하겠다”고 말했다.서유미 기자