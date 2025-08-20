무료 칼갈이·우산 수리… 관악, 다시 운영 나섰다

이미지 확대 서울 관악구가 상반기에 운영한 ‘찾아가는 칼갈이·우산수리센터’에서 시민들이 무뎌진 칼을 갈고 있다.

서울 관악구가 무뎌진 칼과 고장 난 우산을 무료로 고쳐 주는 ‘찾아가는 칼갈이·우산수리센터’가 전날부터 운영을 재개했다고 19일 밝혔다.●11월 28일까지 21개 동 순회 방문관악구 지역공동체 일자리 사업 중 하나인 찾아가는 칼갈이·우산수리센터는 2023년부터 운영 중이다. 전동연마기와 숫돌로 무뎌진 칼과 가위의 날을 갈고 우산살을 교체하는 등 고장 난 우산을 새것처럼 수리해 자원 재활용 문화 확산에도 기여한다.올해 상반기에만 총 3000여명이 이용할 만큼 주민들 사이에 인기다. 1인당 칼이나 가위 2자루, 우산 1개까지 접수 가능하다. 하반기에는 11월 28일까지 21개 동주민센터, 복지관, 아파트 단지 등을 순회 방문할 예정이다.●자원 재활용 문화 확산에도 기여운영 시간은 주말과 공휴일을 제외한 평일 오후 1시부터 5시까지다. 당일 접수 마감은 오후 4시지만 접수 물량에 따라 조기 마감될 수 있다.박준희 관악구청장은 “이번 사업은 일자리 창출과 자원 재활용이라는 가치를 지니는 만큼 더욱 많은 구민들의 관심과 이용을 바란다”고 말했다.김주연 기자