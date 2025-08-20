광진구, 추소윤강재단과 청소년 장학금 지원 위한 업무협약

이미지 확대 김경호(왼쪽) 서울 광진구청장이 지난 18일 추소윤강재단과 지역 청소년 장학금 지원을 위한 업무협약을 체결하고 있다.



서울 광진구는 지난 18일 추소윤강재단과 지역 청소년 장학금 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.추소윤강재단은 혜민병원 설립자 고 김상태 이사장과 박춘매 감사의 지역사회 발전에 대한 헌신과 봉사 정신을 계승해 2023년 9월 설립된 공익법인이다. 의료 인재 양성과 의학 연구 발전, 그리고 지역 청소년의 재능 발굴 및 성장 지원을 주요 목표로 하고 있다.광진구청에서 열린 협약식에서 김경호 광진구청장과 김명현 이사장 등은 협약서를 나누고 기념 촬영을 했다.협약을 통해 광진구와 재단은 경제적 여건으로 학업에 어려움을 겪는 관내 청소년들에게 매년 장학금을 지원하기로 하고, 장학생 선발을 위한 대상자 발굴 및 추천, 장학금 지원 기준과 규모, 지급 절차 등에 관한 사항을 합의했다.협약 기간은 체결일로부터 3년이며 종료 시점에 사업 지속 여부를 논의해 이어나갈 계획이다.김 구청장은 “이번 협약을 통해 청소년들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있기를 바란다”며 “재단과의 긴밀한 협력을 통해 더 많은 학생들이 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.서유미 기자