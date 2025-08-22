메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

상반기 송파 찾은 관광객 6649만명

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안석 기자
안석 기자
수정 2025-08-22 00:53
입력 2025-08-22 00:53

외국인 134만명, 6% 늘어… 벚꽃축제 열린 석촌호수 등 인기

이미지 확대
올해 서울 송파구 석촌호수에서 열린 벚꽃축제에 많은 사람이 모여 있다. 송파구 제공
올해 서울 송파구 석촌호수에서 열린 벚꽃축제에 많은 사람이 모여 있다.
송파구 제공


서울 송파구는 한국관광데이터랩 자료를 분석한 결과 상반기 송파를 찾은 관광객이 총 6649만 9483명으로 집계됐다고 21일 밝혔다. 이는 통계가 제공된 2020년 이후 가장 큰 규모다.

우선 외국인 관광객 증가세가 눈에 띄었다고 구는 분석했다. 같은 기간 송파구 인구의 두 배가 넘는 총 134만 8334명의 외국인이 송파를 찾았다. 이는 지난해 동기 대비 6% 늘어난 수치이며, 하루 평균 7449명이 방문한 셈이다. 외국인은 석촌호수 벚꽃축제가 열린 4월에 29만여명이 집중됐고, 내국인은 가정의 달인 5월에 1218만명으로 가장 많았다.

상반기 송파구 관광소비 총액은 5554억 7156만원이었다. 이 가운데 외국인 소비액은 1719억 8372만원으로 비중이 30.9%에 달했다. 내국인은 3834억 8784만원이었다.

서강석 송파구청장은 “하반기에도 한성백제문화제, 루미나리에 축제 등 문화·관광 인프라 투자를 이어 가 세계인이 찾는 글로벌 관광명소로 발전시켜 나가겠다”고 말했다. 이번 통계는 한국관광데이터랩이 제공하는 올해 1월부터 6월까지 송파구 관광 현황 자료를 분석한 결과다.﻿

안석 기자
2025-08-22 29면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기