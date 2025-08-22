둘레길 안전순찰대·공원 보안관으로 ‘안전한 노원’

이미지 확대 서울 노원안전순찰대가 수락산 둘레길 주변에서 순찰하고 있다.



서울 노원구는 둘레길과 공원 곳곳에 전문 순찰 인력을 배치해 운영하고 있다고 22일 밝혔다. 일상에서도 안전하게 휴식과 여가를 누릴 수 있는 환경을 만들기 위해서다.노원안전순찰대는 2023년 11월부터 본격적으로 운영을 시작해 지난해까지 모두 3090회의 순찰을 진행했다. 수락산·불암산 둘레길, 영축산·초안산 둘레길, 근린공원 11개소 등 취약 구간을 상시 관리했다.특히 일출 시간(6시~10시)과 일몰 시간(15~19시)에 맞춰 집중적으로 범죄예방 및 감시 활동을 펼쳤다. 의식불명자를 119에 이송하고 이상 거동자를 신고하는 등 다양한 현장 대응을 해왔다.순찰대 운영 개시 이후 2024년 둘레길 범죄율이 전년 대비 43% 감소하는 성과를 거뒀다.생활권 내 공원에서도 ‘공원보안관’을 운영해 구민의 생활 안전을 세심하게 챙기고 있다. 공원보안관은 지역 내 공원 12개소에 배치돼 20시부터 23시까지 주 6일 운영한다. 이들은 6개 조로 나뉘어 순환 근무를 하며 주민들이 자주 찾는 어린이공원과 놀이터를 중심으로 순찰한다.오승록 노원구청장은 “구민들이 자주 찾는 둘레길과 공원을 안심하고 이용할 수 있도록 전문 순찰 인력을 배치했다”며 “지속적인 순찰과 주민 의견 반영으로 모두가 체감하는 안전한 힐링 도시를 만들겠다”고 말했다.서유미 기자