강서구, 근로자 사망사고에 긴급 비상 대책회의…“재발방지”

진교훈 구청장 “참담한 심정…유가족에 깊은 애도”
서울 강서구는 25일 발생한 하수관 공사 현장 근로자 사망 사고와 관련해 같은 날 오후 3시 30분 긴급 비상 대책회의를 열었다.
진 구청장을 비롯한 부구청장, 국장 등 20여명의 간부들이 참석한 이번 회의는 이날 오전 강서구 하수관 작업 중 예기치 못한 폭우로 근로자가 불어난 물에 휩쓸려 숨진 데 따라 긴급히 소집됐다.
진 구청장은 사고에 대한 강한 애도를 표하며 재발 방지 대책을 강력히 주문했다. 진 구청장은 “구민의 생명과 안전을 책임져야 할 구청장으로서 마음이 매우 아프고 참담하다”며 “고인의 명복을 빌며, 유가족에게 깊은 애도를 전한다”고 말했다.
진 구청장은 이와 함께 즉각적인 특별 안전점검 실시를 지시했다. 관내 모든 건설 현장과 각종 공사 현장에 대해 일제 안전점검을 시행하고, 근로자 안전교육 또한 철저히 이행할 것을 당부했다.
또 유사 사고의 재발을 막기 위해 태스크포스(TF)팀을 구성해 근본적인 재발 방지 대책을 마련할 것을 지시했다. 부구청장을 단장으로 안전 및 현장 근로자 관리 감독 부서로 전담 TF를 꾸려 재발 방지를 위한 안전대책 마련에 나선다. 대책회의에서 진 구청장은 사고의 신속한 수습과 유가족 지원에도 최선을 다할 것을 밝혔다.
구는 사고 이후 즉시 비상대응체계를 유지하면서 경찰서와 고용노동부 등 관계기관의 수사에 적극 협력하고 있다. 수사 결과가 나오는 대로 필요한 모든 조치를 취한다는 방침이다.
김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지