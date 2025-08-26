도봉, 양성평등주간 새달 개막… 공연·특강 ‘다채’

이미지 확대 지난해 서울 도봉구 양성평등 유공자 표창 수상자들이 기념촬영을 하고 있다.

서울 도봉구가 양성평등주간(9월 1~7일)을 맞아 지역 곳곳에서 다채로운 기념행사를 개최한다고 25일 밝혔다.먼저 다음달 2일 열리는 기념식에서는 성악 그룹 에테르노의 축하 공연을 시작으로 양성평등 유공자 표창, 명사 특강이 진행된다. 양성평등 실현, 여성친화정책 활성화, 여성 인권 및 안전 강화 3개 분야 총 15명이 대상이다.명사 특강에선 방송 등에서 법심리 전문가로 활동하는 박지선 숙명여대 사회심리학과 교수가 ‘스토킹 범죄자의 특성과 심리’를 주제로 강연한다.여러 관계 기관과 단체도 함께한다. 도봉여성센터는 2일 구청 1층 광장에서 여성 창업자(예비) 13팀이 참여하는 ‘같이마켓’을 연다. 이 외에도 3~5일 여성 창업자를 위한 ‘핸드메이드&굿즈 페어’, 5일 여성친화도시 서포터스와 함께하는 ‘양성평등 문화확산 캠페인’, 1~7일 ‘양성평등 인식개선 캠페인’ 등이 예정돼 있다.﻿유규상 기자