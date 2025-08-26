여름에 보일러 수리… 한발 빠른 마포

취약계층과 경로당 등 100곳

무료 안전점검 및 보수 지원

이미지 확대 박강수 서울 마포구청장이 한 경로당의 보일러 상태를 살피고 있다.

마포구 제공

2025-08-26 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“겨울에 모기 유충을 잡고, 여름에 보일러 수리를 해 놓으면 일이 한결 수월합니다.”(박강수 서울 마포구청장)서울 마포구가 겨울철에 대비해 ‘2025년 취약계층 대상 보일러 무료 안전점검 및 보수 지원사업’을 추진한다고 25일 밝혔다. 이번 사업은 보일러 시설의 위험 요인을 사전에 제거해 안전사고를 예방하고, 취약계층 가구와 경로당이 따뜻하고 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 돕는 사업이다. 지원 대상은 마포구에 거주하는 취약계층 가구와 경로당 등 총 100곳이다. 기초생활수급자와 차상위계층 가구 및 경로당을 1순위로 우선 선정하며, 일반 가구는 2순위로 지원한다. 단, 지역난방을 사용하는 가구와 업무용 시설은 지원 대상에서 제외된다.신청은 다음달 19일까지 마포구청 맑은환경과 또는 관할 동주민센터를 직접 방문하거나 우편, 팩스로 할 수 있다. 접수된 신청서는 구에서 검토한 후 대상자를 선정하며, 선정된 가구와 경로당은 일정 조율을 거쳐 전문가가 방문해 점검한다.점검은 한국열관리시공협회 마포구회와 전국보일러설비협회 마포지부 소속 전문가들이 재능기부로 맡는다. 박강수 마포구청장은 “겨울철 난방 사각지대에 놓인 취약계층과 어르신들이 걱정 없이 생활할 수 있도록 보일러 안전관리와 에너지 복지 확대에 최선을 다하겠다”고 말했다.﻿김동현 기자