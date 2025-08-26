노원, 주민 여가에 진심… 경춘선숲길 복합문화공간

이미지 확대 서울 노원구 경춘선숲길에 조성된 복합문화공간 ‘경춘스테이션 북&커피’.

노원구 제공

2025-08-26 26면

서울 노원구가 경춘선숲길에 복합문화공간 ‘경춘스테이션 북&커피’(경춘스테이션)를 연다고 25일 밝혔다.다음달 23일 정식 운영을 시작하는 경춘스테이션은 기존 하계동에 있는 경춘선숲길 방문자센터를 리모델링해 조성했다. 경춘선을 대표하는 무궁화호 열차의 외관을 최대한 유지한 채 다시 디자인했다. 기차 객실 내부는 책 쉼터와 카페로 변신한다. 커피, 음료, 디저트와 브런치 메뉴를 판매한다. 기본 메뉴와 함께 시그니처 메뉴로 ‘경춘 커피’, ‘무궁화 티’를 선보인다노원구는 여가 공간에 카페를 포함한 휴게 시설을 조성하고 있다. 불암산 힐링타운의 ‘카페 포레스트’, 화랑대 철도공원의 ‘기차가 있는 풍경’ 등이다. 노원구청 로비 ‘노원 437’의 인지도도 높다. 당현천과 중랑천 합류부의 ‘노원 두물마루’는 월평균 이용자가 2만 1898명에 달한다.오승록 노원구청장은 “카페를 중심으로 우리 구의 힐링 인프라와 문화 감성 콘텐츠의 융합을 추구하고 있다”고 말했다.서유미 기자