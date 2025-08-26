용산구, 전통시장 온라인 판로 개척 지원…‘용전라방’

5개 전통시장·13개 점포, 온라인 판매 도전

이미지 확대 서울 용산구 제공

서울시 용산구는 지역 전통시장의 경쟁력 강화를 위해 ‘용산구 전통시장 라이브커머스 사업(이하 용전라방)’을 본격 추진한다고 26일 밝혔다.지난해 처음 시범 운영에 이어 올해 두 번째로 진행되는 이번 사업은 실시간 소통 판매를 통해 전통시장 상인들이 온라인 판로를 확보하고, 디지털 마케팅 역량을 강화하도록 돕는다.올해 방송에는 ▲용문시장 ▲신흥시장 ▲이태원시장 ▲이촌종합시장 ▲후암시장 등 5개 전통시장이 참여한다. 전통시장 내에서 디저트, 여성복, 꽃, 김치, 사과, 쥬얼리, 밀키트 등 다양한 제품을 판매하는 13개 점포가 라이브커머스 방송에 나선다.구는 전통시장의 온라인 진출을 체계적으로 지원하기 위해 라이브커머스 전용 채널 ‘용전라방’을 개설했다. 참여 점포에는 상품 발굴부터 구성·포장, 사진 촬영, 홍보, 방송 기획까지 맞춤형 컨설팅과 교육을 제공해 상인들이 처음부터 끝까지 안심하고 참여할 수 있도록 지원했다.용산구 관계자는 “이번 사업은 단순히 방송에 참여하는 것을 넘어, 상인들이 스스로 온라인 판로를 개척할 수 있는 역량을 키우는 데 중점을 두고 있다”라고 설명했다.라이브커머스 방송은 8월 26일 오후 2시 첫 방송을 시작으로 총 20회 진행된다. 마지막 방송은 11월 11일 ‘왕중왕전’ 기획전으로 마련된다.시청은 네이버 쇼핑라이브 앱 또는 홈페이지에서 ‘용전라방’ 채널을 검색하거나, 바로가기(https://shoppinglive.naver.com/channels/208449) 링크를 통해 가능하다.박희영 용산구청장은 “전통시장이 변화하는 소비 패턴에 맞춰 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”라며 “특히 방송 종료 후에도 상인들이 자립적으로 온라인 판매를 이어갈 수 있도록 채널을 운영·관리하며 자생력을 높여 나가겠다”라고 했다.서유미 기자