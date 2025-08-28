동대문 재활용 이끌 ‘자원순환 정거장’ 활짝

삼육보건대·지역 기관 모여 개소식

종이팩 수거·세척 체계 구축 등 협력

이미지 확대 이필형(가운데) 서울 동대문구청장과 박주희(왼쪽) 삼육보건대 총장이 지난 26일 열린 동대문구 자원순환 정거장 개소식에서 재활용 우유팩 등으로 만든 가방을 살펴보고 있다.

동대문구 제공

2025-08-28 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동대문구는 지난 26일 ‘동대문구 자원순환 정거장’ 개소식을 개최했다고 27일 밝혔다.옛 회기동 마을활력소 건물에 마련된 자원순환 정거장은 자원 재활용과 순환 경제 실현을 위한 거점 공간으로, 이번 개소를 통해 지역에서 첫 번째 자원순환 정거장이 문을 열게 됐다.이번 사업은 동대문구와 삼육보건대, 동대문종합사회복지관, 동대문지역자활센터, 한국업사이클링공예협회가 협력해 진행됐다. 동대문구는 공간을 마련하고 삼육보건대는 운영 총괄 및 예산 지원을 맡는다. 또 동대문종합사회복지관과 동대문지역자활센터는 종이팩 수거·세척 시스템 구축과 인력을 지원하고 한국업사이클링공예협회는 자원순환 교육과 홍보를 담당한다.동대문구는 개소식을 계기로 지역사회와 함께 자원순환 선순환 구조를 정착시켜 나갈 계획이다.이필형 동대문구청장은 “자원순환 정거장은 단순한 재활용 거점을 넘어 주민과 지역 기관이 함께 만드는 지속 가능한 미래로 가는 출발점”이라며 “앞으로도 친환경 정책을 확대해 동대문구를 서울의 대표적인 자원순환 도시로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.﻿안석 기자