서대문구, 재개발·재건축 정비사업 아카데미 무료 개설

이미지 확대 서울시 서대문구 재개발 재건축 정비사업 아카데미 수강자들이 지난달 8일 수료식에서 기념촬영을 하고 있다.



서대문구 제공

서울 서대문구가 하반기 재개발·재건축 정비사업 아카데미를 무료 개설한다고 28일 밝혔다.홍제역 부근 하하호호홍제마을활력소에서 9월 23일부터 12월 16일까지 8회 열린다. 서울시 정비사업 아카데미 강사, 정비사업 코디네이터, 건축사, 변호사. 감정평가사 등이 강사로 나서 정비사업에 대한 기본 이해와 단계별 주요 사항 등을 강의한다. 각종 분쟁 및 소송 사례, 정비사업 조합 임원의 역할과 윤리적 책임도 알수 있다.정비사업 조합 임직원과 토지 등 소유자 등을 대상으로 하며 희망자는 서대문구청 홈페이지를 통해 9월 1일 선착순 100명이 신청할 수 있다.올해 상반기 진행된 정비사업 아카데미는 대면 교육 참여 연인원 737명에 유튜브 강의 동영상 조회 수 5500회를 넘어서는 등 많은 호응을 받았다.이성헌 서대문구청장은 “정비사업에 대한 주민 이해 증진과 조합 임직원 역량 강화가 원활한 사업 추진으로 이어지길 기대한다”고 말했다.서유미 기자