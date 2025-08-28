노원구 청소년 정책, 전국 우수사례로 수상

공릉청소년문화의집 ‘그린나래’ 여성가족부 장관상

상계청소년문화의집 ‘M.D’ 한국청소년활동진흥원 이사장상

이미지 확대 서울 노원구 공릉청소년문화의집 관계자가 우수 청소년운영위원회 워크숍에서 우수 운영사례로 선정돼 기념사진을 찍고 있다.



노원구 제공

서울 노원구가 ‘우수 청소년운영위원회’ 선정 사업에서 최우수상과 우수상을 동시에 수상했다고 28일 밝혔다.우수 청소년운영위원회 선정 사업은 여성가족부와 한국청소년수련시설협회 주관으로 전국 청소년운영위원회의 우수 운영사례를 발굴·공유한다. 노원구에서는 공릉청소년문화의집과 상계청소년문화의집 청소년운영위원회가 각각 최우수상과 우수상 수상 기관으로 선정됐다.여성가족부 장관상의 공릉청소년문화의집 청소년운영위원 ‘그린나래’는 청소년 스스로가 지역의 문제를 발견하고 제안하며, 기획·운영·소통의 전 과정을 주체적으로 실현하는 위원회로 평가받았다.한국청소년활동진흥원 이사장상인 우수상은 상계청소년문화의집 청소년운영위원회 ‘M.D’가 수상했다. 청소년의 시각에서 다양한 지역 행사를 직접 기획·운영하며, 청소년 축제와 정책 제안을 통해 실제 변화를 이끌어냈다는 점에서 주목받았다.한편 구는 청소년의 건강한 성장과 자율적인 활동을 지원하기 위해 청소년아지트 8개소와 공릉청소년문화의집, 상계청소년문화의집, 시립노원청소년미래진로센터, 시립노원청소년센터 내 청소년 전용 공간까지 총 12개소를 운영하고 있다.오승록 노원구청장은 “청소년이 지역 변화의 주체로 성장하고 있는 모습이 매우 자랑스럽다”며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 주도적인 성장을 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.서유미 기자