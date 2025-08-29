서대문구, 양성평등주간 “모두가 존중받는 사회”

이미지 확대 지난해 서울 서대문구 양성평등기념주간 기념사진.



서울 서대문구가 양성평등기념주간을 맞아 9월 1일부터 25일까지 양성평등 기념식 및 지역사회와 함께하는 다양한 행사를 연다고 29일 밝혔다.서대문구 관계자는 “남성과 여성의 조화로운 발전을 통한 실질적인 양성평등 사회 구현을 목적으로 한다”고 설명했다. 주제는 ‘모두가 존중받는 성평등 사회, 모두가 행복한 서대문’으로 청소년부터 어르신까지 모든 세대가 즐길 수 있는 프로그램들을 준비했다.기념식은 2일 구청 6층 대강당에서 양성평등 실현 유공자 표창과 팝페라그룹 ‘볼라레’의 특별 공연 등으로 진행된다. 4일 서대문행복이룸센터에서는 ‘니가 딸이니까 니한테만 말하지’의 공저자인 박하람 작가를 초청해 ‘여성친화도시 아카데미’를 연다.이진아기념도서관은 1∼7일 양성평등을 주제로 한 전시와 캠페인을, 서대문장애인종합복지관은 1∼12일 발달장애인 그림 작품 전시회 ‘행복한 이야기가 이어지는 작은 갤러리’를 진행한다.이성헌 서대문구청장은 “주민분들과 함께하는 다양한 문화 행사와 참여 프로그램들을 통해 모두가 존중받고 행복한 서대문에 한 걸음 더 다가설 것으로 기대한다”고 말했다.서유미 기자