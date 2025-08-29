용산구 외국인 1인가구 정착 지원 ‘용산 프렌즈’

용산구가족센터서 7차례 걸쳐 ‘용산 프렌즈’ 맞춤형 프로그램

이미지 확대 서울 용산구 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구가 다음달 중 지역 내 거주하는 외국인 1인가구의 안정적인 정착과 사회적 고립 예방을 위한 ‘용산 프렌즈’ 프로그램을 운영한다고 29일 밝혔다.참가자 정원은 20명이며 내달 7일까지 모집한다. 이번 프로그램은 내달 17일부터 10월 25일까지 총 7차례에 걸쳐 FRIENDS의 7개 알파벳을 딴 주제로 다채로운 활동으로 진행된다.첫날은 F(Friendship, 우정)와 R(Refresh making, 만들기를 통해 나를 새롭게)과 관련한 활동을 준비했다. 안내 교육(오리엔테이션)과 서먹함 깨기(아이스브레이킹)를 통해 참가자들 간 탐색할 기회를 제공하고 친밀감을 형성하는 시간을 마련했다.내달 24일은 I(Indulge in Flavor, 맛에 빠지다)를 주제로 한국에서 쉽게 구할 수 있는 식재료를 활용해 당근 라페와 요구르트 컵과일 등 간단하면서도 건강한 음식을 만들며 자연스레 교류하는 시간을 가진다.추석 연휴를 앞둔 10월 1일은 명절 즐기기(Experience Korean Chuseok)로 E를 구상했다. 한국 대표 명절인 추석의 의미와 풍습을 배우고, 명절 음식을 직접 만들어 먹으며 한국 문화를 깊이 체험할 수 있도록 했다.다섯 번째 알파벳 N은 다같이 운동(N-joy move)으로 채웠다. 야외활동과 운동을 함께 즐기며 건강 증진 뿐만 아니라 관계 형성 도움도 노렸다.10월 25일에는 우정여행(D: Daytrip with friends)과 추억 나누기(S: Share the memories)로 프로그램을 마무리할 예정이다. 서울 근교로 하루 버스 여행을 떠나 친구들과 이색 박물관을 탐방하고 만들기 체험을 경험하도록 마련했다.박희영 용산구청장은 “외국인 1인가구가 단순한 생활 적응을 넘어, 친구를 만들고 서로의 문화를 공유하며 진정한 교류를 경험할 기회가 될 것”이라며 “포용적이고 지속가능한 글로벌 도시 용산을 만드는 데 앞장서겠다”라고 했다.서유미 기자