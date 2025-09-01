대한매일상회 바로가기
용산구, 찾아가는 자치회관 일일 특강 ‘건강 손 자극법’

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-09-01 10:55
입력 2025-09-01 10:55

8월 13일부터 9월 24일까지 교육 무료 운영

이미지 확대
서울시 용산구 주민들이 자치회관 일일 특강을 경청하고 있다. 용산구 제공
서울시 용산구 주민들이 자치회관 일일 특강을 경청하고 있다.

용산구 제공


서울 용산구는 지난달부터 이달까지 동주민센터를 대상으로 ‘찾아가는 자치회관 일일특강 - 건강 손 자극법 교육’을 운영한다고 1일 밝혔다. 구민 누구나 무료로 참여할 수 있다.

첫 강의는 8월 13일 이촌1동 자치회관에서 시작됐으며, 이어 ▲8월 20일 원효로1동 ▲8월 22일 한남동 ▲9월 3일 원효로2동 ▲9월 10일 용산2가동·이촌2동 ▲9월 17일 효창동·보광동을 거쳐, 9월 24일 청파동에서 마무리될 예정이다.

손은 ‘인체의 축소판’이라 불릴 만큼 전신의 장기와 연결된 반사구가 모여 있다. 손을 지압하거나 자극하면 혈액순환을 촉진하고 교감신경이 활성화돼 신체 균형을 회복하는 데 도움을 준다.

예를 들어, 손바닥 박수는 열 손가락을 가지런히 모아 손바닥끼리 치는 방법이다. 내장 기능 강화와 당뇨 합병증 예방에 효과가 있다. 또 주먹 박수는 주먹을 쥔 채 박수를 치는 방법으로, 두통 완화와 어깨 결림 해소 등 근육 긴장 완화에 도움이 된다.

이번 특강은 올해 상반기에 진행된 ‘키오스크 사용 방법 교육’에 이어 마련된 두 번째 프로그램이다.


구미경 서울시의원, 서울 외국인주민센터 운영기관 재계약 심사 참여
서울시의회 바로가기
thumbnail - 구미경 서울시의원, 서울 외국인주민센터 운영기관 재계약 심사 참여

박희영 용산구청장은 “생활 속에서 간편하게 실천할 수 있는 손 지압 교육을 통해 구민들이 무더위 속에서도 건강을 잘 지킬 수 있기를 바란다”라며, “앞으로도 만족도 조사와 설문을 통해 구민들이 원하는 교육을 적극적으로 마련하겠다”라고 밝혔다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
