용산전자상가 일대 ‘AI·ICT 거점’ 된다

나진상가 15·17·18동 개발 가결

2025-09-02 26면

서울 용산구가 용산전자상가 일대 개발(조감도)을 용산국제업무지구와 연계한 미래 핵심 사업으로 본격 추진하고 있다고 1일 밝혔다서울시 도시건축공동위원회는 최근 나진상가 15·17·18동의 지구단위계획 변경 및 세부개발계획을 수정 가결했다. 용산구 관계자는 “인공지능(AI), 정보통신기술(ICT) 기반 신산업의 중심지로 탈바꿈할 청사진이 구체화됐다”며 “수년간 침체기를 겪어온 전자상가 일대가 첨단 산업 거점으로 재도약할 것으로 기대된다”고 했다. 인근 용산국제업무지구는 용산역 정비창 부지에 ‘입체 복합 수직 도시’를 조성하는 사업이다. 서울시와 코레일, 서울주택도시개발공사(SH공사)가 연내 기반 시설 착공을 목표로 한다.구는 ‘용산 AI·ICT 콘텐츠 산업 특정개발진흥지구’ 지정을 추진 중이다. 지난 4월 대상지로 선정된 이후 7월 전담팀을 신설했다. 주민 참여와 공론화 과정을 거쳐 활성화 방안을 마련해 오는 11월 ‘용산 신산업정책 포럼’에서 발전 전략을 논의할 예정이다.박희영 용산구청장은 “용산전자상가와 국제업무지구 개발은 용산의 새로운 도약을 여는 중요한 전환점”이라며 “두 사업을 전략적으로 연계해 용산을 미래 산업을 선도하는 글로벌 혁신 도시로 발전시키겠다”고 말했다.﻿서유미 기자